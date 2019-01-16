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TRAFİKTE TARTIŞTIĞI SAVCIYA BIÇAK ÇEKTİ, KAYIPLARA KARIŞTI

  Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İSTANBUL DHA Bakırköy'de bir kişi, trafikte tartıştığı Edremit Cumhuriyet Savcısı Gökhan Feyzoğlu'na bıçak çekerek, tehdit etti

16 Ocak 2019 16:17

 

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İSTANBUL DHA
Bakırköy\'de bir kişi, trafikte tartıştığı Edremit Cumhuriyet Savcısı Gökhan Feyzoğlu\'na bıçak çekerek, tehdit etti. Savcı Feyzoğlu, olayın ardından adliyeye giderek şikayetçi oldu. Olay bugün öğle saatlerinde İsmail Erez Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, annesiyle gezmeye çıkan Edremit Savcısı Gökhan Feyzoğlu ile ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında trafikte tartışma çıktı. Aracından inen ve bıçağını çeken kişi, tartıştığı savcı Feyzoğlu\'na \"Sizi keserim, delik deşik ederim\" diyerek tehdit etti, ardından da aracına binerek  olay yerinden hızla uzaklaştı. Bunun üzerine Cumhuriyet Savcısı Gökhan Feyzoğlu annesiyle Bakırköy Adalet Sarayı\'na gitti ve şikayette bulundu. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. 

Görüntü Dökümü:
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Adliyeden görüntü 
Olayın meydana geldiği yerden görüntü
Genel ve detaylar
 

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