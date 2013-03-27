Trafikte tartıştı, kurşun yağdırdı

Etiler'de plakası belirlenemeyen aracın sürücüsü, sürücüsüyle tartıştığı araca ateş açtı. Olayda ağır yaralanan Erhan Hastürk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Alınan bilgiye göre, 34 TV 8238 plakalı otomobiliyle Nispetiye Caddesi'nden Etiler istikametine giden Erhan Hastürk, trafikte başka bir sürücüyle tartışmaya başladı.

Akmerkez önüne kadar gelen iki sürücü arasındaki tartışma, karşılıklı atışmalarla devam etti.

Plakası henüz belirlenemeyen araçtaki sürücü, trafik ışıklarında duran Hastürk'ün bulunduğu araca tabancayla ateş açtıktan sonra kaçtı.

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Erhan Hastürk, sağlık ekibinin yaptığı müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis, kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.