T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Trafikte tartıştı, kurşun yağdırdı

Beşiktaş'ta bir sürücü, trafikte tartıştığı başka bir sürücü tarafından tabancayla vurularak öldürüldü

27 Mart 2013 09:11

Etiler'de plakası belirlenemeyen aracın sürücüsü, sürücüsüyle tartıştığı araca ateş açtı. Olayda ağır yaralanan Erhan Hastürk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
 
Alınan bilgiye göre, 34 TV 8238 plakalı otomobiliyle Nispetiye Caddesi'nden Etiler istikametine giden Erhan Hastürk, trafikte başka bir sürücüyle tartışmaya başladı.

Akmerkez önüne kadar gelen iki sürücü arasındaki tartışma, karşılıklı atışmalarla devam etti.

Plakası henüz belirlenemeyen araçtaki sürücü, trafik ışıklarında duran Hastürk'ün bulunduğu araca tabancayla ateş açtıktan sonra kaçtı.

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Erhan Hastürk, sağlık ekibinin yaptığı müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis, kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

ETİKETLER

etileristanbultrafikakmerkezcinayet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24