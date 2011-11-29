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Yaşam

Trafikte selektör yapana hapis cezası

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, trafikte seyir anındaki bir aracı yakından takip eden, sıkıştıran, selektör yapan kişinin bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

29 Kasım 2011 02:00

T24 - Yargıtay 12. Ceza Dairesi, trafikte seyir anındaki bir aracı yakından takip eden, sıkıştıran, selektör yapan kişinin bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Bu kararın ardından trafikte selektör yapıp, araçları yakın takip eden ve sıkıştıranlar "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçunu işledikleri gerekçesiyle mahkum olabilecek.


Yanınızda veya arkanızda seyreden aracın sahibi sizi yakından mı takip ediyor? Siz, seyir halindeyken, selektör yapıp dikkatinizi mi dağıtıyor? veya, arabasıyla yanınıza yaklaşıp size bakarak arkadaşlarıyla mı gülüşüyor? Bütün bunları yapanlar, artık iki kez düşünerek hareket edecek...


Çünkü, Yargıtay 12. Ceza Dairesi, emsal sayılacak bir karara imza attı.


Erzincan'da yaşayan A.Y., şehir merkezinde arabasıyla giderken, K.H.'nin arabasıyla kendisini yakından takip ettiğini, selektör yaptığını, arkadaşlarıyla beraber yan tarafına geçip gülüştüğünü, polis merkezinin bulunduğu tarafa dönünce takipten kurtulduğunu belirterek şikayetçi oldu.


Şikayeti değerlendiren Erzincan 1. Sulh Ceza Mahkemesi, K.H.'yi trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan mahkum etti. Kararın, temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, emsal bir karara imza atarak K.H.'yi "kişilerin huzurunu ve sükununu bozma" suçunu işlediğine dikkat çekti.


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