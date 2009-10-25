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Yaşam

Trafikte 'online ceza' dönemi

Maliye ve İçişleri Bakanlıkları, trafikte "online ceza" dönemini başlatıyorlar.

25 Ekim 2009 03:00

Maliye ve İçişleri Bakanlıkları, trafikte "online ceza" dönemini başlatacak. Uygulamanın nedeni, kameralı takibin devreye sokulmasıyla artan trafik cezaları ve bu cezaların sisteme girilmesinde yaşanan sıkıntılar.

Uygulamayla ceza yazılan aracın sahibi, internet ortamından ceza sorgulaması yapabilecek.

Türkiye geneline yaygınlaştırılacak yeni sistemle, Emniyet ve Gelir İdaresi Başkanlığı arasında elektronik hat kurulacak.

Böylece sistemde bir plakaya ceza yazıldığı an Gelir İdaresi Başkanlığı da bunu görecek ve internet sitesi ile GSM ortamında da bu bilgileri vatandaşa sunacak.

Bu sayede Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesine girerek, motorlu taşıt vergisi ve trafik cezası sorgulaması yapanlar, haklarında trafik cezası varsa bunu hemen görebilecek.

Aynı şekilde GSM operatörlerine atılacak bir mesajla da aynı bilgiye ulaşılabilecek.

Online sistemin oluşturulmasıyla sadece kameralı takip sistemiyle yazılanlar değil, diğer trafik cezaları da anında sisteme aktarılacak.

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