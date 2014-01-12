Trafikte ödenmeyen cezalar dağ gibi oldu

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 31 Ekim 2010 tarihine kadar kesilen ancak ödenmeyen 2 milyona yakın trafik cezası olduğunu, bu cezaların toplam miktarının 1 milyar 660 milyon liraya ulaştığını açıkladı.

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran’ın verdiği soru önergesi kesilen ancak tahsil edilemeyen trafik cezalarının boyutunu da ortaya koydu. Şimşek’in verdiği bilgiye göre 31 Ekim 2010 tarihine kadar sürücülere 1 milyon 950 bin 505 trafik cezası makbuzu kesildi. Ödenmeyen bu cezaların toplam miktarı da 1 milyar 660 milyon 368 bin liraya ulaştı. 2 Ağustos 2013’te yürürlüğe giren 104 maddelik 6495 Sayılı Torba Kanun’un geçiciği maddesiyle cezasını ödemeyen bu kişilere 31 Ekim 2013 tarihine kadar başvurmaları halinde 3 taksitle ödeme imkanı getirildi.

Binlerce insan faydanalanamadı

Ancak yeterli duyuru yapılmadığı için söz konusu haktan sadece 269 bin 304 mükellef başvuru yaptı. 31 Ekim’e kadar başvuranların ödeyeceği toplam ceza tutarı da sadece 152 milyon 554 bin lira oldu.

CHP’li Oran da halen ödenmemiş olan 1 milyar 507 milyon liralık para cezasının tahsil edilmesi için Meclis’e bir kanun teklifi verdi. Kanun teklifinin acilen çıkarılması gerektiğini söyleyen Oran, "Yeterli duyuru yapılmadığı için binlerce insan bu haktan yararlanamadı. Çoğu mükellef bu olanaktan yararlanamadı. Verdiğimiz teklifle 31 Aralık 2010 tarihinden önce verilen ve ödenmemiş, ödeme süresi geçmemiş veya dava açılmış olan trafik cezalarının yeniden yapılandırılmasını amaçlıyoruz" dedi.