Trafikte motosiklet römorku üzerindeki motosiklet şaşırttı

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, trafikte motosikletin arkasındaki römorkunda sürücüsü üzerinde bir başka motosikleti görenler şaşırdı. Römorklu motosikletin sürücüsü, arkadaşının motosikletini bu şekilde taşıyarak yakıttan tasarruf ettiklerini söyledi.

Talas ilçesi Kerkük Bulvarı\'ndan Aşık Veysel Bulvarı\'na seyreden arkasında özel olarak yapılmış 3 tekerlekli römork bulunan beyaz renkli plakasız motosikletin römorkunda, sürücüsü üstünde olan kırmızı renkli plakasız motosiklet sürücülerin dikkatini çekti. B uşekilde ilerleyen araç Yıldırımbeyazıt Mahallesi Tavlusun Caddesi\'ne döndü. Biri Arapça, diğeri Türkçe konuşan motosiklet sürücülerinden römorklu olanı kullanan sürücü, \'\'Arkadaşımın motosikleti yakıttan tasarruf etsin diye römorka bindirdim\'\' dedi.



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