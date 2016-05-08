Trafikte makas attığı görüntüleri internette paylaştı, 2 ay sürüşten men edildi

Trafikte aşırı hızla giderken attığı makas görüntülerini internette paylaşan Harun Taştan 2 ay sürüşten men edildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; İstanbul'da aracı ile seyir halinde giderken makas attığı görüntüleri internette paylaşılan Harun Taştan, 4 Nisan'da bu görüntüler nedeniyle İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü polisleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Tehlikeli araba kullanmak, emniyet şeridi ihlali ve trafik kurallarına uymamak maddelerinden dolayı toplam 470 lira para cezası kesilen Taştan ifadesinde "Görüntüler eskiydi. O görüntüler ile ilgili hakkımızda zaten yasal işlemler yapılmıştı. O zamandan beri kimsenin hayatını tehlikeye atmıyorum" demişti. Karayolunda trafiği tehlikeye düşürmek suçlarını düzenleyen TCK'nın 179/2 maddesi gereğince de yasal işlem yapılan ve adliyeye sevk edilen Taştan hakkında dava açıldı. Geçen yıllarda benzer bir davadan ötürü yargılanan ve cezası ertelenen Taştan'a paylaşılan ve gözaltı nedeni olan o görüntülerin eski olması nedeniyle iki ay boyunca herhangi bir aracın sürücü koltuğuna oturmama cezası verildi.