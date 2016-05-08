T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Trafikte makas attığı görüntüleri internette paylaştı, 2 ay sürüşten men edildi

"O zamandan beri kimsenin hayatını tehlikeye atmıyorum"

08 Mayıs 2016 18:21

Trafikte aşırı hızla giderken attığı makas görüntülerini internette paylaşan Harun Taştan 2 ay sürüşten men edildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; İstanbul'da aracı ile seyir halinde giderken makas attığı görüntüleri internette paylaşılan Harun Taştan, 4 Nisan'da bu görüntüler nedeniyle İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü polisleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Tehlikeli araba kullanmak, emniyet şeridi ihlali ve trafik kurallarına uymamak maddelerinden dolayı toplam 470 lira para cezası kesilen Taştan ifadesinde "Görüntüler eskiydi. O görüntüler ile ilgili hakkımızda zaten yasal işlemler yapılmıştı. O zamandan beri kimsenin hayatını tehlikeye atmıyorum" demişti. Karayolunda trafiği tehlikeye düşürmek suçlarını düzenleyen TCK'nın 179/2 maddesi gereğince de yasal işlem yapılan ve adliyeye sevk edilen Taştan hakkında dava açıldı. Geçen yıllarda benzer bir davadan ötürü yargılanan ve cezası ertelenen Taştan'a paylaşılan ve gözaltı nedeni olan o görüntülerin eski olması nedeniyle iki ay boyunca herhangi bir aracın sürücü koltuğuna oturmama cezası verildi. 

ETİKETLER

harun taştansürücütrafikmakashaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24