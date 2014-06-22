Trafikte makas atana hapis cezası geliyor

Emniyet Genel Müdürlüğü, trafikte "makas atma" olarak da bilinen kısa aralıklarla birçok kez şerit değiştirip vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atan sürücülere, 2 yıla kadar hapis ve bin 400 lira para cezası verilmesini öngören yeni bir düzenleme hazırladı.

Daha önce alkollü araç kullanma, hız ve emniyet kemeri ihlallerine verilen cezayı arttıran düzenlemeler hazırlayan Emniyet Genel Müdürlüğü, en fazla ölümlü kazaya yol açan ihlallerden biri olan "kısa aralıklarla birçok kez şerit değiştirmenin" cezasını ağırlaştırmak için harekete geçti. Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören düzenleme, İçişleri Bakanlığınca da uygun bulunursa Meclis'e sevk edilecek.

2 yıla kadar hapis, bin 400 lira ceza

AA’nın haberine göre, düzenleme yasalaşırsa, Karayolları Trafik Kanunu'nun karayollarında trafiğin akışını düzenleyen 46. maddesi ve ilgili yönetmeliklerde yapılacak değişikliklerle, kurallara aykırı biçimde kısa aralıklarla birçok kez şerit değiştiren sürücülere, bin 400 lira para cezası verilecek.

Düzenlemeyle trafikte "makas atarak" ilerleyen sürücüler hakkında ayrıca, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye attıkları gerekçesiyle Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 179. maddesinden işlem yapılacak.

Trafik güvenliğini tehlikeye atanlara verilecek cezaları belirleyen TCK 179'da "Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" hükmü yer alıyor.

Kurallara aykırı biçimde kısa aralıklarla birçok kez şerit değiştirme ihlali de TCK 179 kapsamına alınacak ve sürücüler, bu maddeden yargılanacak.

İhlal tespit edilecek

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Uygulama ve Denetleme Daire Başkanlığınca hazırlanan düzenlemenin ardından polis, trafikte "makas atan" sürücüleri tespit ettiği an, plakaya para cezası yazabilecek.

Mahkemenin hapis cezası uygulayabilmesi için tek başına şikayet yeterli olmayacak. İhlalin ispatı için çevredeki MOBESE ya da güvenlik kameralarının çektiği görüntüler mahkemeye delil olarak sunulacak. Araçtaki yolcu veya çevredeki vatandaşların telefonla çektiği görüntüler de delil kabul edilecek.

Ceza 2 yıldan az olduğu için sürücü cezaevine girmeyecek, hükmün açıklaması geri bırakılacak. Ancak 5 yıl içinde aynı suçu tekrar işlerse hapis cezası uygulanacak.

Trafik Uygulama ve Denetleme Daire Başkanlığınca hazırlanan düzenlemeyle, trafikte kısa aralıklarla kontrolsüz biçimde şerit değiştiren sürücülerin yol açtığı kazaların azaltılması hedefleniyor.