Trafikte kadın sürücü sayısı arttı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) yıllara göre sürücülerin cinsiyet dağılımı verilerini açıkladı. Veriler incelendiğinde kadınların trafiğe çıkma oranında ciddi artış yaşandığı gözlendi. Buna göre, 2005 yılında 2 milyon 719 bin 881 olan kadın sürücü sayısı 2014 yılında 5 milyon 917bin 309'a yükseldi. Trafikteki kadın sürücü sayısı ise yüzde 6,8 arttı.

Trafik hizmetleri Başkanlığı verileri, 2005 yılında 16 milyon 958 bin 895 olan toplam sürücü sayısının yüzde 84’ünü yani 14 milyon 239 bin 14 kişisini erkek sürücülerin oluşturduğunu gösterdi. Sürücülerin yüzde 16’sını yani 2 milyon 719 bin 881 kişisinin kadın sürücüler oluşturdu. 2005-2014 yılları arasında geçen 9 yıllık süre içinde de hem erkek sürücü oranında hem de kadın sürücü oranında ciddi artış yaşandı.

2014 yılı verilerine bakıldığında ise toplam sürücü sayısının 25 milyon 972 bin 519’a ulaştığı görüldü. Erkek sürücülerin toplam sürücü içindeki pay oranının düşerek yüzde 77,2’ye gerileyerek 20 milyon 55 bin 210 oldu. Kadın sürücülerin payı ise artarak yüzde 22,8’e yükseldi ve 5 milyon 917 bin 309 olarak kaydedildi.