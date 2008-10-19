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Yaşam

Trafikte eller tetikte!

Yapılan bir araştırmaya göre trafikteki 8 milyon aracın yüzde 6'sında ateşli silah bulunuyor ve bu silahların yüzde 80'i patlamaya hazır.

19 Ekim 2008 03:00

Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ayhan Akcan'ın yaptığı araştırmaya göre, trafikteki 8 milyon aracın yüzde 6'sında ateşli silah bulunuyor ve bu silahların yüzde 80'i patlamaya hazır.

Dr. Akcan, bireysel silahların insanların yaşam hakkını her an tehdit ettiğini söyledi. Çeşitli kurumların verilerinden derleyerek gerçekleştirdiği araştırmanın bireysel silahlanmanın insanları ne kadar yakından tehdit ettiğini gösterdiğini ifade eden Akcan, şöyle konuştu: ''Yaptığımız araştırmaya göre Türkiye'de trafikte hareket halindeki 8 milyon aracın yüzde 6'sında ateşli silah bulunuyor. Bunların yüzde 80'i belde, el altında, torpidoda ve bagajda her an patlamaya hazır. Cinayetlerin yüzde 20'si sokakta, silahla işlenen her 10 cinayetten biri trafikte meydana geliyor.

Araçlarında ruhsatlı silah bulunduran kişiler trafik denetlemelerinde hiçbir ceza almıyor. Oysa araçta silah bulundurmanın yaptırımı alkollü araç kullanmakla aynı kategoride olmalı. Araçlarda silah bulunduranlara da alkollü araç kullananlar kadar ağır cezalar verilmeli.'' Akcan, istatistiklerin Türkiye'de her yıl 3 bin kişinin ateşli silahlarla hayatını kaybettiğini ortaya koyduğunu ifade etti. Silahlanmanın altyapısını oluşturan kültürel motivasyonlar ve psikolojik unsurların insanların yaşam hakkının ne denli tehlikede olduğunu gösterdiğini dile getiren Akcan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

''Silahla yapılan kutlamalar, silahları bir gurur aracı gibi gösterenler bireysel silahlanmaya katkı sağlıyor. Bireysel silahlanma konusunda gerekli hukuki düzenlemelerin yapılması ve trafikteki araçlarda silah bulundurulmasının önüne geçilmesi gerekiyor. Ülkemizdeki bireysel silahlanma sorununun önemli yönlerinden biri de bu konuyla ilişkili yasaların yetersizliğidir.''

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