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Dünya
Deutsche Welle

Trafikte burkaya yasak hazırlığı

Almanya Ulaştırma Bakanı, kadın sürücülerin burka gibi trafikte yüzü gizleyen kıyafetlerin yasaklanmasını istiyor.

02 Haziran 2017 18:56

Alman gazetesi Saarbrücker Zeitung'un Cuma günü yayınlanan haberine göre Alman Ulaştırma Bakanı Alexander Dobrindt, trafikte kişinin tanınmayacak şekilde yüzünü örtmesini yasaklayan bir yönetmelik değişikliği teklifi hazırladı. Yasak kapsamına maske kullanımı ve burka da giriyor.

Trafikte işlenen suçların tespitinin büyük çoğunlukla otomatik kayıt yapan makineler tarafından gerçekleştirilmesi bu yüzden de tüm yüzün ya da bir parçasının kapatılmasının kimlik tespitini engellemesi değişikliğin gerekçesi olarak gösterildi. Yasağa muhalefetin cezasının 60 Euro olması planlanıyor.

Almanya'da tüm kamu alanlarını kapsayan genel bir burka yasağı bulunmuyor. Ancak kamusal alanların bir kısmını kapsayan kısmi bir yasak mevcut. Buna göre kamu çalışanlarının görevlerini icra esnasında yüzlerini tamamen ya da kısmen örten kıyafetler giymeleri yasak.

Kanun, Nisan ayında Sol Parti ve Yeşillerin muhalefetine rağmen Hristiyan Birlik Partileri ve Sosyal Demokrat Parti'nin oyları ile kabul edilmişti.

dpa/MY/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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