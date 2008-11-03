Trafikte bir 'alo' üç duble rakıya eşit

Araç kullanırken cep telefonu kullanılması sürücünün dikkatinin dağılmasında en az alkol kadar etki yapıyor.



EGM Trafik Hizmetleri Başkanlığı, 699 otomobil sürücüsüyle ’Cep telefonu kullanmak ve kaza riski’ konulu bir araştırma yaptı. ’www.trafik.gov.tr’ sitesinde yayınlanan araştırmada, cep telefonu kullanımı sırasında sürücülerin daha fazla hata yaptığı, tehlikeli durumların ya hiç farkına varmadığı ya da önlem almakta geç kaldığı belirlendi.



Sürücülerin basit bir arama yaparken yüzde 20, zihni çok fazla meşgul eden bir görüşme yaparken ise yüzde 29 oranında tehlikeli bir durumu gözden kaçırabileceğinin tespit edildiği araştırmada, cep telefonunu kullanımının yalnızca numara çevirirken ya da konuşurken değil, telefon beklerken ve görüşme bittikten sonraki süre içinde bile kaza riskini arttırıcı bir etki yaptığı saptandı.



Görüşme bittikten sonraki beş dakika içinde kaza olasılığının 4.8 kat, 15 dakika içinde ise 1.3 kat daha fazla olduğunun belirlendiği çalışmada, ele alınmadan kullanılan araca bağlı telefonların kaza riski açısından hiç bir yarar sağlamadığı da ifade edildi.



Cep telefonuyla konuşan sürücülerin genellikle hızlarını azalttığının da ortaya çıktığı araştırmayı değerlendiren Trafik Hizmetleri Başkanlığı yetkilileri, "Cep telefonu kullanan sürücülerin tehlikeli bir durumda hiç tepki vermeme olasılığı bulunmaktadır. Bu da yüzde 12’ye kadar ulaşabilen ve trafik güvenliği açısından gözardı edilmemesi gereken yüksek bir orandır. Sürücünün deneyimli olması veya cep telefonu kullanmaya alışkın olması da riski azaltmaya yetmemektedir. Hem telefon kullanmaya alışkın hem de deneyimli sürücüler oldukları halde bu kişilerin iki-üç kat daha fazla hata yaptıkları gözlenmiştir. Son yıllarda yapılan araştırmalar cep telefonu kullanımının kişiyi fiziksel olarak meşgul etmesinden çok artan zihinsel faaliyet ve buna bağlı olarak dikkatin dağılması, konsantrasyonun bozulması nedeniyle kaza riskini arttırdığına işaret etmektedir. Bu yüzden araç içinde cep telefonunu kapalı tutmak kazalara karşı alınabilecek en etkili önlemdir" diye konuştu.



Bir cep, üç duble rakıya eşit



İngiliz Essex Üniversitesinin yaptığı araştırmaya göre. Cep telefonunda konuşan birinin reaksyonları ve sürüş tekniği 1.5 promil alkol almış birisi kadar düşüyor.

Trafik güvenliği açısından bakıldığında. cep telefonu ile görüşen birisi üç duble rakı içmiş birisi kadar tehlikeli.