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Yaşam

Trafikte bayram bilançosu 1. İnönü Savaşı gibi; 86 ölü 4 bin 711 yaralı

Ramazan bayramının trafik bilançosu ağır oldu. Arifeyle birlikte 4 günde meydana gelen kazalarda 86 kişi öldü, 4 bin 711 kişi yaralandı

13 Ağustos 2013 21:17

Arife günü ile birlikte 4 gün süren bayram tatilinin bilançosu ağır oldu. Türkiye genelinde 4 gün içinde 2 binden fazla kaza oldu. Bu kazalarda 86 kişi öldü, 4 bin 711 kişi de yaralandı. Bu rakam neredeyse 4 gün süren Birinci İnönü Savaşı sırasında verdiğimiz şehit sayısına yakın. Birinci İnönü Savaşı sırasında resmi kaynaklara göre 95 şehit verdik, 183 askerimiz de yaralandı.

Ramazan Bayramı tatili boyunca Türkiye genelinde 2 bin 199 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 86 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 711 kişi de yaralandı.

 

2 bin 199 kaza meydana geldi

 

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre; polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde Ramazan Bayramı tatili boyunca meydana gelen trafik kazalarında 86 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 711 kişi de yaralandı. Toplam 2 bin 199 ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Bayramın arefesinde meydana gelen kazalarda 12, bayramın birinci günü 12, ikinci günü meydana gelen kazalarda 25, üçüncü günü meydana gelen kazalarda 28 kişi hayatını kaybederken, dönüş yolunda da 9 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti.

Kazalarda hayatını kaybedenlerin oranı, en son 5 gün tatil olan 2010 yılının bayram tatiline göre yaklaşık yüzde 10 azaldı.

 

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