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Yaşam

Trafikte bayram bilançosu

Sivas, Tokat ve Isparta’da meydana gelen trafik kazalarında toplam 24 kişi yaşamını yitirdi, 45 kişi de yaralandı

10 Aralık 2008 02:00

Sivas, Tokat ve Isparta’da meydana gelen trafik kazalarında toplam 24 kişi yaşamını yitirdi, 45 kişi de yaralandı

Sivas - Şarkışla karayolunun 13. kilometresinde iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine ulaşan ekipler, sıkışanların çıkarılması için uzun süre çalıştı.

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde de dün saat 04.00 sıralarında, Rüstem Bal yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak TIR’ın altına girdi. Kazada aynı aileden 5 kişi öldü.

İstanbul’dan Isparta’da askerliğini yapan oğullarını ziyaret etmek üzere yola çıkan Aydın ailesinin fertlerini taşıyan Halil Aydın yönetimindeki otomobil de, dün sabah Keçiborlu yakınlarında kontrolden çıktı.

Bariyerlere çarparak 9 metre yüksekliğindeki köprüden uçan ve hurdaya dönen araçta bulunan Aydın ailesinden 5 kişi hayatını kaybetti.

Kayseri, Gümüşhane ve Yalova’daki trafik kazalarında da 2 kişi ölürken, 19 kişi yaralandı.

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