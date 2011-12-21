Trafikte AB’ye uyum ezber bozdu

T24 - Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde değişen bazı trafik levhalarının, sürücüler tarafından tam tersi yönde anlaşıldığı ortaya çıktı.





Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaşım Araştırma Merkezi’nden Dr. Hediye Tüydeş Yaman ve Erkut Kırmızıoğlu tarafından, trafik güvenliğine etkisi yüksek olması beklenen ve Avrupa Birliği’ne (AB) uyum süreci kapsamında değiştirilen levhaların da yer aldığı 39 trafik işaret levhasının bilinirlik düzeyi araştırıldı.



Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim Araştırma Daire Başkanlığının desteğiyle yapılan araştırmada, Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu Alt Çalışma Grubu’nun seçtiği levhalarla ilgili araştırmaya, toplam 1478 kişi katıldı.



Büyük çoğunluğu üniversite mezunu ve sürücü belgesi sahibi olan katılımcılar, trafik levhalarıyla ilgili soruları yanıtladı.



Katılımcıların verdiği yanıtlara göre, bazı trafik işaret levhalarının tam doğru olarak bilinmesine rağmen, bazılarının hiç bilinmediği yada yanlış bilindiği, hatta bazıların ters anlam çağrıştırdığı görüldü.

Tersi anlaşılan levhalar



Anket sonuçlarına göre, Avrupa Anlaşması standartları kapsamında değiştirilen bazı levhaların tam tersi yönde anlaşıldığı ortaya çıktı.



En çok ters anlam çağrıştıran levhalar, AB’ye uyum için çapraz kırmızı çizgisi kaldırılan “kamyon giremez”, “öndeki taşıtı geçmek yasaktır” ve “taşıt geçme yasağı” levhaları olduğu belirlendi.

Katılımcıların önemli bir kısmının ters anlamda bildiği levha, yüzde 44.38 oranında ters algılanan “karşıdan gelene yol ver” levhası oldu. “Kamyon giremez” levhası da sürücülerin yüzde 27.72’si tarafından “kamyon girebilir” şeklinde algılandığı, yüzde 36’sı tarafından yorumsuz bırakıldığı görüldü. “Sollama yapılmaz” levhasının yüzde 12 oranında “sollama yapılabilir” şeklinde anlaşıldığı, yüzde 40.58’i tarafından da yorumsuz bırakıldığı tespit edildi.

Önceki durum iyi



“Kamyon giremez” levhasının eski hali, yüzde 90.8 oranında tam doğru bilinen levhalar arasında yer alırken, yeni levhanın anlamını tam doğru bilen sürücülerin oranı yüzde 22 çıktı.



