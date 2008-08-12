Trafikte 8 Eylül alarmı

İstanbul’da, okulların açılacağı 8 Eylül pazartesi günü trafik sıkışıklığının yaşanmaması için önlemler alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, okulların açılacağı ilk gün trafik sıkışıklığının yaşanmaması için Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile Genel Sekreter Mesut Pektaş başkanlığında bir toplantı düzenlenerek sorunlar, tedbirler ve

çözümlerin tartışıldığı belirtildi.

Açıklamada, toplantıya İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü, Taksiciler Odası, Okul Servisleri Odası, İstanbul Ticaret Odası, İETT, İDO, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Yapı İşleri Müdürlüğü, Ulaşım AŞ, İBB Trafik Müdürlüğü ile Toplu Taşım Hizmetleri Müdürlüğünün katıldığı hatırlatıldı.

2007-2008 eğitim ve öğretim yılında 1310 okulda 11 bin 554 servis aracının 190 bin 358 öğrenci taşıdığı belirtilen açıklamada, 2008-2009 eğitim ve öğretim yılında 5 bin okulun eğitim ve öğretime başlayacağı ifade edildi.

Geçen öğretim döneminde 2,5 milyon öğrencinin eğitime başladığı, yüzde 20 tahmini artışla bu yıl bu sayının 3 milyona çıkacağı kaydedilen açıklamada, öğrencilerin ders yapacağı ilk gün servis araçlarını kullanmaları, velilerden de özel araçlar yerine toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri istendi.

Bu yıl okul servislerinin okul çevresindeki İSPARK otoparklarına okul giriş ve çıkış saatlerinde 30 dakika ücretsiz park edecekleri belirtilen açıklamada, alınan kararlar şöyle sıralandı:

"-Öğrenci servisleri, okulların açıldığı ilk gün trafiğe boş çıkmamaları için bir hafta önceden öğrenci kayıtlarını bitirecek. Öğrencilerin alınacakları yerler önceden belirlenecek.

-Servisler mutlaka öğrenciyi evinden alıp, evine bırakacak. Öğrencisiz kesinlikle servise çıkılmayacak.

-Gönüllü öğretmen ve öğrenciler, okul önlerinde öğrenci geçişlerini yönlendirecek.

-Memurlar mesaiye saat 09.00’da başlayacak.

-8, 9 ve 10 Eylül günü İETT, Özel Halk Otobüsleri, vapurlar, deniz motorları, metro, hafif metro sabah 06.00-10.00 saatleri ile öğleden sonra 16.00-20.00 saatleri arasında ücretsiz olacak."



METROBÜS YOL ÇALIŞMALARI BİTİRİLECEK



Açıklamada, İstanbul’da trafiği etkileyecek büyük inşaat çalışmalarının tamamlandığı, metrobüs yol çalışmasının ise okullar açılmadan bitirileceği belirtildi. Asfaltlama çalışmalarının gece devam etmesi nedeniyle şehir içi trafiği etkilemediği, Sağmacılar Viyadüğü’ndeki deprem güçlendirme çalışmalarının okulların açılmasından önce tamamlanacağı kaydedilen

açıklamada, alınan diğer kararlar şöyle sıralandı:

"-İETT, 800 ek otobüs seferi koyacak.

-İDO, kış tarifesine geçerek ek sefer koyacak.

-Okul servis araçları, Asya ve Avrupa yakası arasında arabalı

vapurlardan öncelikle yararlanacak.

-Yollarda olabilecek hasarlı kazalara anında müdahale edilecek, çeşitli

güzergâhlarda çekiciler hazır bekletilecek.

-Çöp kamyonları gündüz çöp toplaması yapmayacak. Çalışmalar gece

tamamlanacak.

-Trafik akışını sağlamak için 7 bin polis görev yapacak. Okulların

açılacağı gün, büro hizmeti yapan polisler, ilçe emniyet müdürlükleri

personeli trafik düzeninin sağlanmasına yardımcı olacak.

-İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesi olan 12 ilçede 315 trafik

ekibi ile okul çevrelerinde görev yapacak.

-Trafik sıkışıklığı yaşanmaması için ana arterlerde 1000 zabıta memuru

trafik ekiplerine yardımcı olacak.

-Taksici esnafı ’kısa mesafe’ diyerek yolcu almamazlık yapmayacak.

-Özellikle kavşaklar ve döner adalarda geçiş üstünlüğüne riayet edilmesi

trafik sıkışıklığını büyük ölçüde rahatlatacak."



