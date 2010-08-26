-TRAFİKTE 1.9 MİLYON TL'LİK CEZA KESİLDİ ANKARA (A.A) - 26.08.2010 - Ulaştırma Bakanlığı, emniyet ve jandarma birimlerince, yılın 8 ayında 3 milyon 971 bin 268 araç denetlendi. Denetimler sonucunda 58 bin 503 taşıta 100 milyon 884 bin TL ceza kesildi. Ulaştırma Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, taşımacılığın yüzde 90'ının karayolu ile gerçekleştirildiği Türkiye'de, bu alandaki denetimlerle trafikte can ve mal güvenliği sağlanıyor. Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki tüm araçların denetimleri, Karayolu Taşıma Kanunu ile Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine göre, Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü, emniyet ve jandarma görevlileri tarafından yapılıyor. Buna göre 2010 yılının 8 ayında denetlenen 3 milyon 971 bin 268 araçtan 58 bin 503'üne toplam 100 milyon 884 bin 224 TL ceza kesildi. Böylece Türkiye'de denetimden geçen araçların yüzde 1,5'i ceza almış oldu. Ağustos ayına kadar Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğüne bağlı bölge müdürlüklerince denetlenen 3 milyon 185 bin 427 aracın 48 bin 195'ine, 86 milyon 89 bin 399 TL ceza kesildi. Emniyet güçlerince 451 bin 933 aracın denetimi gerçekleştirilirken, bunların 3 bin 434'üne 2 milyon 390 bin TL'lik ceza verildi. Jandarma birimlerince denetlenen 333 bin 908 araçtan da 6 bin 874'ü 12 milyon 404 bin TL ceza aldı. Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü yetkililerinin denetimlerinde kesilen ceza miktarında Ankara Bölge Müdürlüğü ilk sırada yer alırken, burayı Adana, İstanbul ve İzmir bölge müdürlükleri izledi.