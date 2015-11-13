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Bilim / Teknoloji

Trafik yoğunluğu artık Google’dan da izlenebilecek

Google Maps uygulaması ücretsiz olarak indirilebilecek

13 Kasım 2015 15:34

Google'ın harita servisi Google Maps'in, diğer adıyla Google Haritalar'ın Türkiye'ye özel sürümü yayınlandı.

Hürriyet’ten Selim Öztürk’ün aktardığına göre; internet devi Google'ın popüler harita servisi Google Maps dün gece sessiz sedasız Türkiye'deki kullanıcılar için hem Google Play Store hem de Apple App Store'da yayına sunuldu. Aynı zamanda maps.google.com.tr adresine girerek de Türkçe formatında haritaya ulaşılabiliyor.

Ücretsiz olarak indirilebilen Google Maps ile artık Google üzerinden İstanbul'da trafik bilgileri öğrenilebilecek. Bu aynı şekilde maps.google.com.tr adresinden de yapılabiliyor.

Örneğin araçla Bağcılar istikametinden Beşiktaş'a gidilecekse; yol tarifi al butonuna tıklayıp iki ilçenin isimlerini yazarak iki nokta arasındaki mesafe görülebileceği gibi trafik bilgisi de kontrol edilebilecek.

Anlık olarak yol durumunu gösteren Google Maps, İBB Trafik uygulamasında olduğu gibi uygulamadan bakıldığında örneğin tüm İstanbul trafiği görülebilecek.

 

Google Maps indirme bağlantıları

 

Google Play Store üzerinden Android telefon ve tabletinize Google Haritalar'ı indirmek için buraya, iTunes üzerinden iPhone ve iPad'lere Google Maps'i yüklemek için de buraya tıklayabilirsiniz.

 

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