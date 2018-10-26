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Trafik tabelasına çarpan otomobil takla attı: 1 ölü

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI'nda, refüjdeki trafik tabelasına çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

26 Ekim 2018 12:06

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI\'nda, refüjdeki trafik tabelasına çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kaza, gece saatlerinde, Adapazarı-Kaynarca karayolu Küçükhataplı Mahallesi kavşağında meydana geldi. Gökhan Karakuş yönetimindeki 41 UP 142 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp refüjdeki trafik tabelasına çarparak ters döndü. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Gökhan Karakuş\'un yaşamını yitirdiği belirledi. Karakuş\'un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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