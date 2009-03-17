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Sağlık

Trafik sıkışıklığı kalp krizi riskini üçe katlıyor

Uzmanlar, yoğun trafikte 1 saat kalmanın bile kalp krizi geçirme riskini 3 kat artırdığını belirtiyorlar.

17 Mart 2009 02:00

Uzmanlar, yoğun trafikte 1 saat kalmanın bile kalp krizi geçirme riskini 3 kat artırdığını belirtiyorlar.

Newkerala.com isimli internet sitesinde yer alan habere göre, 49. Amerikan kalp Derneği Konferansı'nda sunulan çalışmada, kalp krizi geçiren insanlar, belirtiler başlamadan hemen önce yoğun trafikte bulunduklarını söylediler. Almanya'daki çalışmaya göre, araştırmacılar bir saat içinde katılımcıların kalp krizi geçirme risklerin 3 kat arttığını buldular. Araştırmacılar aynı zamanda 6 saat trafikte kalmanın kalp krizi geçirme riski üzerinde istatistiksel olarak önemli artışları da incelediler.

Almanya'da Epidemiyoloji Enstitüsü'nden Annette Peters, "Yoğun trafikte araba ya da motor kullanmak özellikle yüksek risk altında olan kişilerde kalp krizine yol açıyor. Bu çalışmada, özellikle koroner damar hastalığı olanlarda trafikte araba kullandıktan sonra kalp krizi geçirme risklerinin arttığı görüldü " dedi.

Yaklaşık bin 454 hastanın verilerini kullandıkları çalışmada, hastalara kalp krizi geçirdikleri gün, nereye gittikleri, kullandıkları taşıma aracı ve trafikte geçirdikleri süre soruldu. Katılımcıların ortalama yaşı 60 iken, yaklaşık yüzde 25'i kadınlardan oluşuyordu.

Peters, bu çalışmanın katılımcılar arasındaki kalp krizlerinin yaklaşık yüzde 8'inin trafiğe bağlı olduğunu gösterdiğini söyledi.

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