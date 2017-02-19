Trafik sigortasında yeni dönem

Trafik sigortasında 'teklifli indirim' dönemi perşembe günü başladı. Araç sahipleri artık Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin internet sitesinden sorgulama yapıp teklif alabilecek.

Milliyet’te yer alan habere göre, yaklaşık 16.5 milyon taşıt sahibinin beklediği trafik sigortasında 'teklifli indirim' dönemi başladı. Uygulamadan yararlanabilmek için Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin internet sitesinden (www.sbm.org.tr) sorgulama yapılması gerekiyor. Araç sahipleri T.C. kimlik numarası ve araç plakasını girdiklerinde 29 şirketin trafik sigortası bedeline ilişkin teklifleri karşılarında görebilecek. Uygulama dün itibariyle devreye girdi. Ancak uygulamanın ilk günü 20'ye yakın şirketin fiyat teklifi verir hale geldiği görünürken uzmanlar "Tüm şirketlerin teklif vermesi gerekiyor. Altyapı kaynaklı sorun olabilir" dediler.

Hazine takipte

20 Ekim olarak planlanan uygulamanın 1 Ekim'e çekildiğini belirten Hazine kaynakları ise "Şimdi her taşıt sahibi aracını hangi şirketin kaça sigorta yapacağını ekranda görebilecek. Bunun da rekabeti getireceğinden fiyatlara indirim olarak yansımasını bekliyoruz" dedi.Star gazetesinden Ercan Baysal'ın haberine göre, Hazine'nin bu çalışmasına rağmen firmaların rekabete girmeyip ortak fiyat belirlemeleri halinde sigorta şirketlerine yönelik sert yaptırımların geleceği belirtiliyor. Hazine'nin elinde bu kapsamda iki yaptırım bulunuyor. Birincisi tavan fiyat uygulamasına gidilmesi ikincisi ise tarifelerin Hazine tarafından belirlenmesi. Tarife sistemi 2008 yılına kadar uygulanıyordu. Şu anki uygulama ile ortalama poliçe beledinin 500-600 liraya gerilemesi gerekiyor.

Ancak dün sbm.org.tr üzerinden iki farklı araç için yaptığımız sorgulamada en düşük 646.55 lira, en yüksek 2 bin 253 liralık fiyat teklifi aldık. Uzmanlar, Hazine'nin bu fiyat farkını düşürmek için bu çalışmayı başlattığına dikkat çekerek, araç sahiplerinin düşük fiyat vereni tercih ettikçe fiyatların aşağıya geleceğini söylediler.

Fiyat teklifleri neden farklı?

Trafik sigortasında prim teklifi almak için sbm.org.tr üzerinden iki farklı araç için yaptığımız sorgulama bazı şirketler arasında 4 katı fiyat farkı ortaya çıktı. Uzmanlar aradaki bu uçurumun en önemli nedenini "Bu durum, bazı şirketlerin zorunlu trafik sigortası yerine kasko, yangın veya nakliye branşlarında büyümek istemesinden kaynaklanabilir" şeklinde açıkladılar.

İki araç arasındaki fiyat farkının en önemli nedenlerine gelince uzmanlar bu konuda da birçok kritere dikkat çekiyor. Bunlardan biri aynı model ve yıldaki araçlara aynı sigorta şirketi farklı poliçe bedeli kesebilir. Bunun sebebi kişinin bulunduğu basamakla ilgili. Son üç yılda hiç kaza yapmamış 7. basamakta olan biri ile son bir yılda üç kez kaza yapmış 1. basamaktaki bir kişinin zorunlu trafik sigortası bedeli aynı olmaz. Ayrıca kazalarda ortaya çıkan hasarlar da fiyatlarda belirleyici oluyor. Bir diğer neden ise aracın bulunduğu bölgenin riskiyle alakalı. Şayet araç şiddet ve terörün olmadığı bir il veya ilçedeyse primi daha düşük. Tam tersi durumd prim yükseliyor.