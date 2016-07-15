Trafik sigortasında prim iadesi tarihi belli oldu

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), trafik sigortası primlerinden yapılacak iadelere ilişkin, "Hak sahipleri ağustos ayı başından itibaren 'www.sbm.org.tr' web adresinden sorgulanabilecektir" açıklaması yaptı.

Sigorta şirketlerinin, zorunlu trafik sigortasında sigortalı tarafından ibraz edilen belgelerle Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nden alacağı hasar durum belgesine bağlı olarak sigorta sözleşmesine uygulanacak indirim ve artırım oranlarını belirlediği aktarılan açıklamada, "Bu kapsamda tüm şirketlerin geçmiş dönemde düzenlenmiş poliçeleri sorgulamalarını sağlayan bilgi işlem alt yapısı kurulmuştur. Yapılan çalışma sonucunda satış veya sair sebeplerle iptal edilmiş poliçenin varlığının sigorta şirketince tespit edilememesi nedeniyle prime uygulanacak indirim ve artırım oranlarının saptanamadığı poliçeler tespit edilmiştir." denildi.

Ödeme nasıl yapılacak?

NTV'nin haberine göre, sigorta şirketlerince hasar geçmişi nedeniyle ek prim uygulanması gereken işletenlerden ek prim tahsil edilmeyeceği aktarılan açıklamada, şunlar söylendi:

"Genelge hükümleri çerçevesinde; prim iadesi yapılacak hasarsızlık indirimine konu poliçeler Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nce belirlenerek poliçeyi düzenleyen sigorta şirketine bildirilmiştir. Kişi başına iade edilecek tutar poliçe primi ve bulunulan basamağa göre farklılık arz etmektedir. Sigorta şirketleri ilgili dönem tarifelerine göre iade rakamlarını belirleyerek ağustos ayı itibariyle sigorta ettirenin IBAN bilgisi aracılığıyla hesabına ya da sigorta ettirene ait olduğunun ispat edilmesi kaydıyla kredi kartına yapacaktır."

Nasıl sorgulanacak?

Açıklamada, söz konusu uygulamanın tüm trafik sigortası poliçe sahiplerini değil 18 Haziran 2014 tarihinden itibaren hasar geçmişinin tespit edilememesi nedeniyle doğru basamaktan poliçe düzenlenemeyen poliçe sahiplerini ilgilendirdiği belirtilerek, "Bu kapsamdaki hak sahipleri ağustos ayı başından itibaren Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin 'www.sbm.org.tr' web adresinden sorgulanabilecektir." denildi.

Açıklamada, TSB'nin bu süreçte Hazine Müsteşarlığı, sigorta şirketleri ve Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi arasında koordinasyonu sağlayarak sürecin sağlıklı bir şekilde sonuçlanması için gerekli aksiyonları aldığına işaret edilerek, prim iadelerinin yapılmasına ilişkin sürecin Hazine Müsteşarlığı’nın yayımlamış olduğu Genelge ile belirlendiği vurgulandı.