Trafik sigortasında dolandırıcılığa karşı önemli değişiklik

1- Sigorta ilişkisine taraf olmayan 3 kişinin rızası olmaksızın hesap, kimlik veya kart bilgileri kullanılarak ödeme sistemleri ile trafik sigortası poliçesi tanzim edilmesi ve üçüncü kişinin ilgili finansal kuruluşuna başvurusu üzerine ödenen tutarın sigorta şirketinden ilgili mevzuat kapsamında geri alınması halinde trafik sigortası sigorta şirketi tarafından iptal edilir ve iptal edilen poliçe bilgisi ile iptal gerekçesi sigorta bilgi ve gözetim merkezi ne derhal bildirilir.

2-Merkez tarafından sigortalılara trafik poliçesinin ilgili sigorta şirketi tarafından iptal edildiği sms ile bildirilir.

Özellikle dolandırıcıların kredi kartı kimlik bilgisini ele geçirmiş olduğu kişilerin veya işin içinde olan kişilerin bu bilgileri ile trafik sigortası poliçesi yapılıp ödemeleri 3. kişilerin kredi kartlarından tahsil ediliyor.

3. kişi başvurarak bu araç veya işlemle ilgili ilgisi olmadığını belirttiğinde trafik sigortası için çekilen sigorta primi bu kişiye iade ediliyor ancak yönetmelik gereği trafik poliçesi iptal edilemediği için acente ve sigorta şirketi mağdur oluyor ve 3. kişinin kart bilgilerini usulsüz ele geçirmek suçlarından bilişim suçları savcılığında ifade vererek mahkemede yargılama riski ile karşı karşıya kalınıyordu. Bu yönetmelik ile hem bu tarz dolandırıcılıklar engellenmiş olacak hem de üçüncü kişinin rızası olmadan kart bilgileri ile yapılan ödemeler iade edilebileceği gibi poliçelerde iptal edilebilecek.