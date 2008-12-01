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Yaşam

Trafik polislerine nakdi tazminat geliyor

Trafik polislerinin de görev başında yaralanmaları veya vefat etmeleri halinde nakdi tazminat alabilmeleri için düzenleme yapılıyor

01 Aralık 2008 02:00

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, trafik polislerinin, nakdi tazminattan faydalanabilmeleri amacıyla gerekli düzenlemenin yapılması için teklifte bulunduklarını bildirdi.

Atalay, BBP Genel Başkanı ve Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu'nun, görevleri başında vefat eden trafik polislerine ilişkin soru önergesini yanıtladı.

Trafik polislerinin görevlerini yerine getirirken yaralanmaları veya vefat etmeleri halinde, ''vazife malulü sayıldığı, maaş ve özlük haklarının buna göre düzenlendiğini'' ifade eden Atalay, aynı zamanda Emniyet Genel Müdürlüğünce görev şehidi addedildiklerini belirtti. Beşir Atalay, şunları kaydetti:
''Ancak, trafik ile ilgili görevlerinin, Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda sayılmaması nedeniyle, bu personelin görevini yerine getirirken yaralanması veya vefat etmesi durumunda nakdi tazminat ödenmemektedir. Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısında trafik polislerimizin de nakdi tazminattan faydalanabilmeleri amacıyla gerekli düzenlemenin yapılması için teklifte bulunulmuştur.''

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