Trafik polisine rüşvet vermeye kalkıştı, 1 yıl 8 ay hapse çarptırıdı

BURSA, (DHA) - BURSA\'da, trafik denetimi sırasında sigortası bulunmayan aracını bağlatmamak için polis memuruna 50 lira rüşvet vermeye kalkıştığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Metin Gürbüz, 1 yıl, 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanık Gürbüz’ün cezasını, hükmün geri bırakılmasına karar verdi.

Bursa 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Metin Gürbüz (34) ve müşteki polis memuru Mehmet Yılgın (43) ile avukatları katıldı. Yılgın, olay günü merkez Osmangazi ilçesi Acemler\'de kamyonlar ve ağır tonajlı araçlara yönelik trafik uygulaması yaptıkları sırada sanık Metin Gürbüz\'ün, ters yönden İzmir yoluna girdiğini söyleyerek, “Bunun üzerine durdurduğum sürücüye evraklarını isteyip ceza yazdım. Sürücünün aracının sigortası yoktu, 15 dakika vereceğimi söyledim sigorta yaptırması için. \'Bakayım ruhsatın arasında olması lazım\' diyerek benden evrakları istedi. Elini cebine soktu, yan döndü, ruhsatı kontrol eder gibi para koydu arasına ve ruhsatı bizim aracın torpidosuna bıraktı. \'Hallettim ben, emanet orada\' dedi. Ruhsata baktım, 50 lira vardı içinde. Bu paranın ne olduğunu sorunca da \'İdare edin, İstanbul\'a gideceğim\' dedi. Yaptığının ayıp ve suç olduğunu söyleyip evrakı ve şahsı tuttuk, şikayetçi oldum” dedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen diğer polis memurları da olayı anlattı.

Sanık Metin Gürbüz ise, \"O parayı rüşvet için vermedim, ağabeyim koymuş önceden. Başka bir diyeceğim yoktur\" sözleriyle kendini savundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Gürbüz\'ü \'Kamu görevlisine rüşvet teklif etmek\' suçundan 1 yıl, 8 ay hapis cezasına çarptırdı, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

