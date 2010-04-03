Trafik polisi tavşan kılığında görev yaptı

T24- ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles kentinde, tavşan kılığına giren bir trafik polisi, 27 araca ceza yazdı.
Glendale News Press adlı gazetenin haberinde, Tom Broadway adlı polis memurunun, trafik kurallarını ihlal eden sürücüleri yakalamak için tavşan kılığına girdiği belirtildi.
Habere göre, polis memuru, özellikle trafik lambası bulunmayan yaya geçitlerinde, yayalara yol vermeyen araç sürücülerini durdurarak ceza yazdı.
Gazete, bu yöntemi "son derece tehlikeli" bulan belediye yetkililerinden gelen protestolar üzerine, polis memurunun tavşan kılığına girmekten vazgeçmek zorunda kaldığını yazdı.