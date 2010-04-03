T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Trafik polisi tavşan kılığında görev yaptı

Trafik polisi kuralları ihlal edenleri tavşan kılığında yakaladı ve 27 araca ceza yazdı.

03 Nisan 2010 03:00

T24-  ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles kentinde, tavşan kılığına giren bir trafik polisi, 27 araca ceza yazdı.


Glendale News Press adlı gazetenin haberinde, Tom Broadway adlı polis memurunun, trafik kurallarını ihlal eden sürücüleri yakalamak için tavşan kılığına girdiği belirtildi.


Habere göre, polis memuru, özellikle trafik lambası bulunmayan yaya geçitlerinde, yayalara yol vermeyen araç sürücülerini durdurarak ceza yazdı.


Gazete, bu yöntemi "son derece tehlikeli" bulan belediye yetkililerinden gelen protestolar üzerine, polis memurunun tavşan kılığına girmekten vazgeçmek zorunda kaldığını yazdı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24