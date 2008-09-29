Trafik magandaları genç çifte satırla saldırdı

Dün saat 19.00 sıralarında yolun karşısına geçmeye çalışan Sinan T.(25) ile eşi Satı T. (25), yanlarından yavaşlamadan geçen otomobilde bulunan 2 kişiye el hareketi ile tepki gösterdi. Bunu görerek, durdurdukları otomobilden inen kimliği belirsiz 2 kişi, ellerinde bulunan satırla Sinan T. ile eşi Satı T.’ye saldırdı. Sinan T.’yi kolundan ve elinden satırla, eşi Satı T’yi de yüzünden yumruk darbeleriyle yaralayan 2 kişi daha sonra otomobile binerek kaçtı.



Olayda satırla kolundan ve elinden hafif yaralanan Sinan T., eşiyle birlikte yakındaki hastaneye gitti. Sinan T. hastanede tedavi altına alınırken, yumruk darbeleriyle yüzünden yaralanan Satı T. gerekli tedavisinin ardından taburcu edildi.



Emniyet Müdürlüğü yetkilieri, olaydan sonra otomobille kaçtıkları bildirilen 2 kişinin yakalanmasına çalışıldığını belirti.

