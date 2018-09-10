Trafik magandaları, bıçak ve levyeyle dehşeti yaşattı

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da, \"Arabayı neden önümüze kırdın\" diyerek Doğan Çıtak\'ın kullandığı otomobilin önünü kesen 5 kişi, levye, anahtar takımı ve bıçakla sürücü Çıtak ve arkadaşı Gökhan Odabaşı\'nı dövdü, ağabeyi Tolga Çıtak\'ı ise defalarca bıçaklayarak yaraladıdı. Aracın lastiklerini kesen, aynalarını kıran saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi Gazi Bulvarı yan yol üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Yeni Hal Kavşağı istikametine seyreden Doğan Çıtak idaresindeki 07 NLA 93 plakalı otomobilin yanına yaklaşan ve henüz plakası belirlenemeyen bir otomobilin içindeki 5 kişi, \"Arabayı neden önümüze kırdın\" diyerek hakaret etmeye başladı. Hakaretlere aldırmayan Doğan Çıtak (25), içinde ağabeyi Tolga Çıtak (28) ve arkadaşı Gökhan Odabaşı\'nın da bulunduğu otomobiliyle yoluna devam etti.

BIÇAK, LEVYE VE ANAHTAR TAKIMIYLA SALDIRDILAR

Yaklaşık 500 metre ilerleyen Çıtak\'ın aracını takip eden 5 kişi, otomobilleriyle yolu kesti. Yine iddiaya göre ellerinde bıçak, levye ve anahtar takımıyla araçtan kimliği henüz belirlenemeyen 5 kişi, mobilya boyacısı Doğan Çıtak\'ı araç içinde dövmeye başladı. Saldırganlar kendilerine müdahale etmeye çalışan Doğan Çıtak\'ın ağabeyi Tolga Çıtak\'ı çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Tolga Çıtak, daha fazla bıçak darbesi almamak için yolun karşısına geçerek kaçtı.

LEVYELİ TERÖR 10 DAKİKA SÜRDÜ

Saldırganlar yeniden sürücü Doğan Çıtak\'a yöneldi. Çıtak\'ı levye ve anahtar takımıyla döven saldırganlar, arka koltuktan oturan arkadaşı Gökhan Odabaşı\'nı da saldırdı. Çevredekilerin korkudan müdahale edemediği saldırganlar, yaklaşık 10 dakika boyunca Çıtak ve arkadaşını dövdü.

OTOMOBİLİN LASTİKLERİNİ KESTİLER

Çıtak\'ın otomobilin sağ ön ve arka lastiklerini de bıçakla kesip, aynalarını kıran saldırganlar, ardından otomobillerine binerek olay yerinden uzaklaştı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık görevlileri yol kenarında yerde kan içerisinde yatan Tolga Çıtak ile dövülen kardeşi Doğan Çıtak ve arkadaşları Gökhan Odabaşı\'na müdahale edildi. Odabaşı\'nın tedavisi olay yerinde ambulansta yapılırken, Çıtak kardeşler ise ambulansla Kepez Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.

\'KAÇMAK İSTERKEN ÖNÜMÜZE KIRDILAR\'

Sürücü Doğan Çıtak olay yerinde yapılan müdahale sırasında polise verdiği bilgide, \"Ben sağa dönüyordum. Saldırganların bulunduğu araç da arkamızda seyrediyordu. Peşimden geldiler, \'Neden arabayı önümüze kırıyorsunuz\' dediler. Biz de tali yoldan geri döndük. Sonrasında bizi takip etmeye başladılar. Arabayı önümüze kırarak üzerimize saldırdılar. Biz onlara bir şey yapmadık\" dedi.

Gökhan Odabaşı ise saldırganların elinde bıçak, levye ve anahtar takımı bulunduğunu iddia ederek, \"Biz geri geri kaçalım derken onlar önümüze kırdı. Kavgaya girmek istemedik\" diye konuştu.

Görgü tanığı Yunus Değirmenci de yoldan geçerken yaşananlara tanıklık ettiğini ifade etti. Çıtak kardeşlerin bulunduğu otomobilin tali yoldan seyrettiğini anlatan Değirmenci, \"Geri dönmek istediler. Beyaz otomobil de onların üzerine doğru geldi ve önlerine kırdı. Arabadan 5 kişi indi. Çocukların üzerine demir çubuk ve bıçaklarla saldırdılar. Yaralanan arkadaşa bir kişinin 5-6 kez bıçak sokup çıkardığını gördüm. \'Biz Zeytinköylüyüz. Burada artistlik yapamazsınız\' diyerek saldırdılar. Bıçaklanan arkadaş can havliyle karşı yola kaçtı. Kaçmasaydı, bıçaklamaya devam edeceklerdi. Karşı yola kaçınca takip etmeyi bırakıp arabaya döndüler ve otomobildeki diğer iki kişiyi darp etmeye başladılar. Otomobilin lastiklerini kestiler\" dedi.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, polis kaçan aracın plakasını belirlemek ve saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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