-TRAFİK LEVHALARI HEDEF TAHTASI ANKARA (A.A) - 30.07.2010 - Karayollarında kazaların önlenmesinde büyük önem taşıyan, sürücülere kılavuz olan trafik işaret levhalarının yüzde 17'si her yıl çeşitli nedenlerle yenileniyor. Levhaların yenilenme nedenlerinin başında hedef tahtasına dönüştürülerek kurşun sıkılması, çalınması, bükülmesi ve sert bir cisimle çizilmesi geliyor. Türkiye'de otoyol, devlet ve il yollarında toplam bedeli yaklaşık 660 milyon TL olan 6 bin 577 kilometre otokorkuluk bulunuyor. Bunların yaklaşık yüzde 10'u her yıl hasarlar nedeniyle yenileniyor. Türkiye'deki mevcut yol ağı üzerinde geçen yılın birim fiyatlarıyla 126 milyon TL değerinde yaklaşık 872 bin 882 standart trafik işaret levhası ve 217 bin metrekare bilgi işaret levhası bulunuyor. Tüm yurt sathındaki düşey trafik işaret levhalarının yüzde 7'si çalınma, kurşunlama, bükülme, sert bir cisimle çizilme, çarpılma ve benzeri nedenlerle özelliklerini kaybedecek şekilde hasara uğratılıyor. Levhaların yaklaşık yüzde 10'u niteliklerini kaybedecek şekilde çevre koşullarından etkilendiği için yenileniyor. Kurum, her yıl trafik güvenliği hizmetleri için düşey işaretlemede 39 milyon TL, yatay işaretlemede 55 milyon TL, kaza kara noktalarında iyileştirilme yapılabilmesi için 48 milyon TL, otokorkuluk montaj ve onarımları için 34 milyon TL olmak üzere yaklaşık 176 milyon TL parasal kaynağa ihtiyaç duyuyor. 2 bin 153 kilometre otoyol, 31 bin 360 kilometre devlet yolu ve 31 bin 233 kilometre il yolu olmak üzere toplam 64 bin 746 kilometre yol ağına sahip Türkiye'de, 2 bin 153 kilometresi otoyol, 15 bin 757 kilometresi devlet ve il yolu olmak üzere toplam 17 bin 910 kilometre bölünmüş yol bulunuyor. Karayolları Genel Müdürlüğü, bu yılki yatırım programı hazırlıkları içerisinde bölge müdürlüklerince tespit edilen 130 kaza potansiyeli yüksek yer ve 2009 Yılı Yatırım Programında yer alan 15 noktanın da aralarında bulunduğu toplam 145 noktadan 96'sını iyileştirmeyi planlıyor. Bu iş için toplam 40 milyon TL ödenek ayıran Kurum, nokta sayısında Emniyet Genel Müdürlüğünün veri tabanına göre de değişikliklere de gidiyor. Türkiye'de kaza kara nokta iyileştirme çalışmaları, 1997-2002 yılları arasında Dünya Bankası finansmanı ile yürütülen Karayolu İyileştirmesi ve Trafik Güvenliği (KİTGİ) Projesi kapsamında yapılmıştı. Bu proje kapsamında 317 kaza kara noktası iyileştirildi. İyileştirilen bu noktalarda kaza sayılarında yüzde 65, ölü sayısında yüzde 89, yaralı sayısında yüzde 73 ve maddi hasarlı araç sayısında yüzde 65 azalma sağlandı.