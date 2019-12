-Trafik lambalarına akıllı sistem ANKARA (A.A) - 02.09.2011 - ODTÜ Teknokent'te genç yazılım mühendisleri, kavşaklardaki dört yönden gelen araç sayısına göre, kavşaktaki hangi trafik lambasının yeşil, hangisinin kırmızı yanacağına en verimli çözümü sunan Akıllı Trafik Sistemi'ni geliştirdi. Sistem, trafiğin yoğun saatlerinde sürücülerin sıklıkla şikayet ettiği kırmızı ışıkta bekleme süresini, en iyi senaryoları sunarak büyük oranda azaltıyor. Türkiye'de ilk olarak Antalya'da uygulamaya konulan sisteme eklenen yeni teknolojiler sayesinde trafik ışıkları ambulans ve itfaiye araçlarının siren sesine de duyarlı hale geldi; bu araçlar geçtiğinde ışıklar otomatik olarak yeşili gösteriyor. ODTÜ Teknokent'te faaliyet gösteren ISSD'de sistem mühendisi Çağrı Yüzbaşıoğlu, nüfus artışına paralel olarak trafikteki taşıt sayısının da her geçen gün arttığına dikkati çekti. Türkiye'de trafik ışıklarının sadece zaman ayarlı olarak çalıştığını belirten Yüzbaşıoğlu, bu durumun araçların trafikte daha uzun kalmasına sebep olduğunu, zaman kaybına yol açtığını, yakıt tüketimini arttırdığını ve çevreyi olumsuz etkilediğini söyledi. Yüzbaşıoğlu, uzun süren ARGE çalışmaları sonucunda trafik ışıklarının bulunduğu ve kavşaklardaki trafik yükünü rahatlatma amacıyla ''Akıllı Trafik Sistemi''ni geliştirdiklerini, sistemin, kavşağa bağlı her yön için, bir veya birkaç kamera o kameraya ait bir görüntü işleme kartı ve verileri toplayan bir yazılımla çalıştığını anlattı. Yüzbaşıoğlu, merkezi ünitede toplanan verilerin de işlenerek trafikte bekleme süresini en aza indirgeyen bir uygulamayı hayata geçirdiğini belirtti. Sistemdeki araç sayım modülünün, görüntü tabanlı olarak, herhangi bir yol kesitinden geçen araçların 7 gün 24 saat süreyle her türlü hava koşulunda sayılabilmesini ve elde edilen sayım sonuçlarının CENTRIS modülüne iletilmesini sağladığını bildiren Yüzbaşıoğlu, sistemin bir sayısal kamera, yüksek işlem gücüne sahip bir görüntü işleme kartı ve bir kablosuz iletişim modülünden oluştuğunu anlattı. Yüzbaşıoğlu, sisteme ilişkin şu bilgileri verdi: ''Görüntü tabanlı bir Akıllı Kavşak Yönetim Sistemi olan ATS, kavşaklardaki araç yoğunluğu ve ortalama araç hızı gibi verileri kullanarak trafik ışıklarının yönetilmesini sağlar. Sistemin merkezi olarak nitelenen CENTRIS modülü, kavşağa yerleştirilen tüm Araç Sayım Modülleri ile iletişim halindedir. Araç sayım modüllerinden elde edilen, araç yoğunluğu ve ortalama araç hızı gibi veriler, CENTRIS merkezi işlem birimine iletilir. CENTRIS, üzerinde çalışan ve kavşağa özel olarak geliştirilmiş olan optimizasyon algoritmaları sayesinde, kavşağa bağlı yönlerden hangisine yeşil ışık yakılacağını belirler. Bu bilgiyi Kavşak Kontrol Cihazına uygun bir komut ile göndererek, kavşağın dinamik olarak yönetilmesini sağlar. CENTRIS, basit anlamda, kavşaktaki, Kavşak Kontrol Cihazına arayüzü bulunan bir endüstriyel bilgisayar ve bu bilgisayara bağlı olarak çalışan GPRS ünitesinden oluşur.'' -Siren seslerini de tespit ediyorlar- Sistemin önemli bir özelliğinin de ''Akustik Tabanlı Siren Sesi Dedektörü'' sayesinde, kavşağa yaklaşan ambulans ve itfaiye araçlarına geçiş önceliği vermesi olduğunu dile getiren Yüzbaşıoğlu, ''Bu amaçla sisteme entegre edilen parçacık hızına duyarlı akustik sensörler, kavşağa yaklaşmakta olan ve siren sesi yayan taşıtların yönünü belirlemekte ve anlık olarak kavşaktaki sinyal düzenini değiştiriyor. Böylece, ambulans ve itfaiye araçlarının kavşaklardan geçişi esnasında yaşanan karmaşa en aza indiriliyor ve bir o kadar önemlisi bu kısa süreçte yaşanan kazalar önlenebiliyor'' diye konuştu. -İlk uygulama Antalya'da- Yüzbaşoğlu, projeleri kapsamında ilk sistemin Antalya'daki Mevlana Kavşağı'na kurulduğunu söyledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından halen 5 kavşakta uygulanan Akıllı Trafik Sistemi (ATS) ile bu kavşaklarda ortalama araç bekleme süresinin yüzde 40 oranında azaltıldığını, ambulans ve itfaiye araçlarının öncelikli geçişinin mümkün hale getirildiğini belirten Yüzbaşıoğlu, ilk sistemin kavşağa yerleştirilmesinden bu yana geçen 6 aylık sürede, daha önceki 6 aylık periyoda göre kavşakta meydana gelen hasarlı kaza sayısında üçte bir oranında azalma görüldüğüne işaret etti. dikkati çekti. Sistemlerin, şehir genelinde daha fazla noktada hayata geçirilmesi için çalışmaların da sürdüğünü anlatan Yüzbaşıoğlu, projenin bundan sonraki adımının kavşakların koordineli olarak yönetilmesini mümkün kılmak olarak belirlendiğini ifade etti.