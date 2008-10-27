Opel Insignia'da kullanılan yeni teknoloji, trafik levhalarını tanıyor ve ön paneldeki göstergeye aktarıyor. Yoldaki işareti görmeyen sürücüye yardımcı olarak trafik kurallarına uymasını sağlıyor..







Opel'in yeni amiral gemisi Insignia, Türklere trafik kurallarına uymayı öğretecek. Şubat 2009 ortalarında Türkiye'de satışa sunulacak ve Vectra'nın yerini alacak Insignia, Opel'in çok sayıdaki öncü teknolojik yeniliklerinin sergilendiği bir model olma özelliğine sahip. Opel Eye adı verilen ön kamera sistemi bu yeni teknolojiler arasında dikkat çekiyor. Trafik ve yol güvenliğine önem veren Insignia, aracın ön camına monte edilmiş yüksek çözünürlüklü ve geniş açılı ön kamera sistemi sayesinde, sürücüye trafik işaretleri konusunda uyarıyor.



TRAFİK LEVHASINI TANIYOR



Saniyede 30 resim çekebilen ön kamera sistemi, trafik işaret levhalarını tanıyor ve ön paneldeki göstergeye aktarıyor. Bu sistem, yoldaki işareti göremeyen sürücüye yardımcı olarak, trafik kurallarına uymasını sağlıyor. Sürücü tarafından istendiğinde devre dışı bırakılabilen bu sistem, trafik kurallarına uyulmayan Türkiye'de önemli bir görev üstlenebilir. Ancak, kurşunlarla delik deşik edilmiş, nişan tahtasına döndürülmüş trafik işaret levhalarını tanıyıp tanımayacağı henüz bilinmiyor. Insignia'daki diğer teknolojik yenilikler şöyle: İstemeden yol dışına çıkan sürücüleri uyaran bir sistem de Insignia'da yer alıyor.

