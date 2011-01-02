Trafik kontrolünde fıkra gibi olay!

T24 - Konya'da trafik kontrolü olduğunu fark eden alkollü sürücü, yoldan geçen bir genci direksiyona geçirdi. Polisin durdurduğu araçta direksiyon başına geçen gencin de alkollü olduğu ortaya çıktı.

Alkollü sürücü, Adalhan Kavşağı'nda trafik polislerinin uygulama yaptığını fark edince, yoldan geçen yaya Haldun Torunoğlu'ndan aracı kullanmasını rica etti.

Torunoğlu, yapılan ricayı geri çevirmeyerek aracın direksiyonuna geçti. Kısa bir süre sonra da polis ekipleri söz konusu aracı uygulama noktasında durdurdu.

Sürücü koltuğundaki Torunoğlu, yapılan alkol muayenesinde 76 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Bunun üzerine Torunoğlu'nun aracı kullanmasını isteyen kişi, ''Madem alkollüydün, niye direksiyona geçtin? Biz kaçıp gidecektik'' diyerek genç sürücüye sitem etti.

Torunoğlu'na, alkollü araç kullanmaktan 590 lira para cezası kesildi, ehliyetine de 6 ay el konuldu. Genç sürücü, aracın ruhsatını eline alarak kendisinden direksiyona geçmesini isteyen kişilerden cezayı ödemesini istedi.

Torunoğlu'ndan aracı kullanmasını isteyen kişi, ''Arkadaşlarımla birlikte eğlenceden geliyorduk. Benim ehliyetim yok. Daha önce el konuldu. Alkollü de olunca yoldan tesadüfen geçen arkadaştan direksiyona geçmesini istedik. O da bizi kırmadı. Ancak o da alkollüymüş. Direksiyona geçmeseydi biz kaçıp gidecektik'' dedi.



