Trafik kazasında ölen madenci toprağa verildi

Cüneyt ÖZFİDAN/BARTIN,(DHA)- ZONGULDAK\'ta trafik kazasında hayatını kaybeden maden işçisi Avni Çetin (45) memleketi Bartın\'da toprağa verildi.
Zonguldak- Ankara karayolunun Üzülmez Tünelleri mevkiinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Avni Çetin hayatını kaybetti. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesesi\'nde çalışan maden işçisi Avni Çetin\'in ölümü üzüntü yarattı. Bartın\'a bağlı Doğancılar köyünde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci, yönetim kurulu üyeleri ve Çetin\'in yakınları katıldı. Çetin, cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
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