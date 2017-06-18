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Trafik kazasında ölen çocukların aileleri: Adalet istiyoruz

Aileler, kazayı yapan ve şu anda tutuklu bulunan 13 yaşındaki R.A.'nın babasının da tutuklanmasını istedi

18 Haziran 2017 18:50

İstanbul Sancaktepe'de 8 Haziran'da 2 çocuğun ölümü, 1 çocuğun da yaralanmasına sebep olan trafik kazasının ardından ölen çocukların aileleri Beşiktaş Köyiçi Meydanı'ndaki Kartal Heykeli önünde eylem yaptı.

Aileler, kazayı yapan ve şu anda tutuklu bulunan 13 yaşındaki R.A.'nın babasının da tutuklanmasını istedi. Öte yandan hayatını kaybeden Efe Yağız Tepe'nin Beşiktaş takımını tutuğu için açıklamanın da Beşiktaş'ta yapıldığı belirtildi. 

"Başka Efeler, başka Elifler ölmesin"

Basın açıklamasına Beşiktaş Taraftarı da destek verirken, "Efe ve Elif için Adalet istiyoruz" sloganları atıldı.

Basın açıklamasını  Efe Yağız Tepe'nin halası Selda Çinkılıç okudu.  Babalar gününe de değinen açıklamada, "Bu olayda suçun büyüğü çocuğa araba kullanmayı öğreten sonra da arabanın arabanın ahahtarını teslim eden sorumsuz ebeveynlerdir. Sorumsuz ailelerin cezasını ölen iki canımız ödemiştir. Dava sorumsuz ebeveynler için emsal olsun. Dileğimiz başka Efeler başka Elifler ölmesin" ifadeleri kullanıldı.

Efe'nin en çok sevdiği yer

Basın açıklaması için neden Beşiktaş'ı seçtiklerinin sorulması üzerine Tepe, "En son buraya şampiyonluk maçına geldik. Efe'nin en sevdiği yer burasıydı.  Beşiktaş aşkı farklıydı Efe'de. Efe'nin burada hatıraları var. O yüzden burayı seçtik" şeklinde cevap verdi. (DHA)
 

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