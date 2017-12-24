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Trafik kazasında ölen astsubay, toprağa verildi

Mücahit GÜREL/ÜNYE (Ordu), (DHA)- MEMLEKETİ Ordu'nun Akkuş ilçesinden görev yeri Siirt'e giderken Sivas'ta geçirdiği trafik kazası ile hayatını kaybeden Astsubay Üstçavuş Davut Karaşın, toprağa verildi

24 Aralık 2017 18:37

Mücahit GÜREL/ÜNYE (Ordu), (DHA)- MEMLEKETİ Ordu\'nun Akkuş ilçesinden görev yeri Siirt\'e giderken Sivas\'ta geçirdiği trafik kazası ile hayatını kaybeden Astsubay Üstçavuş Davut Karaşın, toprağa verildi.
Siirt\'in Pervari ilçesinde görev yapan Astsubay Üstçavuş Davut Karaşın, tatil için geldiği memleketi Ordu\'nun Akkuş ilçesinden dün dönerken Sivas-Ankara Karayolu\'nun 29\'uncu kilometresindeki Sıcak Çermik Kaplıcası yakınlarında direksiyon kontrolünü yitirince araç şarampole yuvarlandı. Davut Karaşın, kaza yerinde hayatını kaybederken, eşi Özlem Karaşın ambulansla yaralı olarak Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Astsubay Üstçavuş Karaşın\'ın cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Cenazesi dün gece yakınları tarafından alınarak memleketi Ünye ilçesine getirilen Astsubay Üstçavuş Karaşın, için Merkez Büyük Cami\'de tören düzenlendi. Cenaze törenine Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, Ünye İlçe Jandarma Komutanı Üstteğmen Esat Can Öztrük, baba Recep Karaşın, kardeşleri İlhan, Adem, Mustafa ve Metin Karaşın ile çok sayıda kişi katıldı.
Astsubay Üstçavuş Davut Karaşın\'ın cenazesi öğlen namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Akkuş ilçesindeki aile kabristanlığınhda topağa verildi. 

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