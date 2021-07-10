Trafik kazasında hayatını kaybeden Somalı madenciler toprağa verildi; "Kalabalık cenazeler yerine hak ararken kalabalık olmalıyız"

Manisa'nın Soma ilçesinden kıdem, ihbar tazminatları ve ücret alacakları için gittikleri Ankara'dan dönüş yolunda geçirdikleri trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Başkanı Tahir Çetin ve maden işçisi Ali Faik İnter toprağa verildi.

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin, İzmir'in Kınık ilçesinde cumartesi günü toprağa verildi.

Ali Faik İlter ise kazanın ardından cuma günü Soma'da toprağa verilmişti.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki Bakır mahallesi kavşağında kullandıkları otomobilin takla atması sonucu hayatını kaybeden madenciler için cumartesi günü Manisa'nın Soma ilçesindeki sendika genel merkez binasının önünde tören düzenlendi.

Törene CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, CHP'li yöneticiler, çeşitli sendika yöneticileri ve madenciler katıldı.

Törenin ardından madenciler üzerinde Tahir Çetin ve Ali Faik İnter'in bulunduğu dev pankart ile "Tahir Çetin Ölümsüzdür", "Yaşasın Onurlu Direnişimiz" sloganları atarak Soma Madenci Heykeli'ne kadar yürüyüş yaptılar.

"Aç mücadele ettik"

Sözcü'den İlker Kılıçaslan'ın haberine göre bir açıklama yapan Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Sekreteri Kamil Kartal, yaşadıkları acıya rağmen mücadelelerine devam edeceklerini ifade etti:

"Dün bize namus ve şeref sözü verenler şimdi hiç olmazsa bu iki devrimci, mücadeleci Bağımsız Maden İş Sendikası'nın önderliğini üstlenmiş arkadaşlarımızın yüzü suyu hürmetine bu acıları, zulmü bitirsinler. Bu sözlerinin artık arkasında dursunlar. Durmuyorlarsa gerçekten namussuz ve şerefsizdirler. Tahir Çetin ve Ali Faik İnter'in anılarını mutlaka yaşatacağız. Geride bıraktıkları mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceğiz."

Sendika üyesi Erdoğan Çapaklı ise, "Emekçinin en zor, en duygusal anını yaşıyoruz. Tahir Başkanı anlatacak tarif yok. Onunla omuz omuza, betonlarda, yollarda aç mücadele ettik" dedi.

CHP'li Özel madencilere sitem etti

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise yaptığı konuşmada madencilere sitem etti.

Özel, Tahir Çetin'in vefat etmeden önce gerçekleştirdiği eylemlere 45 kişinin katıldığını, ancak vefatının ardından cenazesine kalabalık bir kitlenin geldiğine dikkati çekerek şunları söyledi:

"Ali Faik bu meydanda yürüyüş yaparken 45 kişiyle yürüdü. Eğer o gün cenazedeki bin kişiyle birlikte yürüseydi, Ali Faik'in cenazesine gitmemiz gerekmeyecekti. Kalabalık cenazeler yerine, hak aranırken, karşı çıkılırken kalabalık olmak lazım. Cenaze kortejlerini değil, emek mücadelesini kalabalıklaştırmak o kortejleri uzun tutmak lazım. İşte o zaman ezilmeyeceğiz, üzülmeyeceğiz."

Konuşmaların ardından törene katılanlar Soma Madenci Heykeli'ne vefat eden Tahir Çetin ve Ali Faik İnter için karanfil bıraktı.