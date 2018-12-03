Trafik kazasında hayatını kaybeden asker son yolculuğuna uğurlandı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ, (Aydın), (DHA)- AYDIN’ın Sultanhisar ilçesinde, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden asker Tayfur Akcan (20), Çine\'de toprağa verildi.

Kaza, dün akşam saat 17.30 sıralarında Aydın-İzmir Karayolu üzerindeki dinlenme tesisinde meydana geldi. Ankara\'da askerlik yaptığı öğrenilen Tayfun Akcan, izin alarak memleketi Muğla\'ya doğru otobüsle yola çıktı. Otobüs, Sultanhisar ilçesi yakınlarındaki dinlenme tesisinde mola verdi. Otobüsten inen Akcan, yolun karşısına geçmeye çalışırken Denizli istikametinden gelen Mustafa Egemen yönetimindeki 09 TS 705 plakalı otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Akcan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Mustafa Egemen ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazadan sonra otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Akcan\'ın cenazesi yakınları tarafından alındı. Akcan, babasının yaşadığı Çine ilçesinde ikindi namazında düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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