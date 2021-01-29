Trafik kazasında bir kadının ölümüne sebebiyet veren Gümüşgöze Belediye Başkanı Hasan Aksel tutuklandı

Gümüşhane Gümüşgöze Belediye Başkanı Hasan Aksel, trafik kazasında 7 yaşındaki Gülay Mutlu'nın ölümüne yol açtığı gerekçesiyle tutuklandı.
Olay, bir hafta önce Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde meydana geldi. Hasan Aksel kendi kullandığı makam aracıyla, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.
Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, kazada araç sürücüsü Samet Mutlu (19) yaralanırken, annesi Gülay Mutlu (47) hayatını kaybetti. Mutlu ailesi, hafif şekilde yaralanan Başkan Hasan Aksel’den şikayetçi oldu.
Soruşturma sonrası adliyeye sevk edilen Hasan Aksel tutuklanarak cezaevine kondu. Boş kalan belediye başkanlığına ise mecliste yapılacak toplantıda seçilecek bir kişinin vekalet edeceği belirtildi.