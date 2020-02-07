"Trafik kazası geçiren Davutoğlu'nun ekibindeki isme yardım eden polislerin görev yeri değiştirildi" iddiasına valilikten açıklama

Gelecek partisinin kurucularından Küçük ile AKP’nin geçmiş dönem milletvekillerinden Mustafa Öztürk’ün içinde bulunduğu araç 23 Ocak’ta Ankara dönüşü İnegöl Mezitler mevkiinde şoförün hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı. Araçta Küçük, kolundan hafif yaralandı. Aracı kullanan koruma polisi, İnegöl’de görevli polis arkadaşlarından yardım talebinde bulunurken, görevli bir komiser yardımcısı ile 3 polis, meslektaşlarına destek olmak için kaza yerine ulaştığı iddia edildi.

Bursa Valiliği’nden açıklama

Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada, 23 Ocak Perşembe Ankara-Bursa kara yolunun 60. kilometresinde tek taraflı maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiği ve otomobilin içinde eski Bursa Valisi İzzettin Küçük ile eski Milletvekili Mustafa Öztürk'ün olduğu belirtildi.

Aracın şoförünün aylıksız izinde bulunan ve koruma görevinden alınmış polis memuru Ali Dilöz olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Dilöz'ün İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği'nde çalışan tanıdığı memurları arayarak kendilerini almaları talebinde bulunduğu, görevde olan personelin amir ve üstlerine bilgi vermeden resmi araç ile görev yerlerini terk etmek suretiyle kaza mahalli olan jandarma bölgesine gittikleri tespit edilmiş olup, bu nedenle haklarında disiplin soruşturması başlatılmış ve soruşturma kapsamında görev yerleri değiştirilmiştir.