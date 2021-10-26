Trafik kazası sonrası çıkan kavgada otomobil sürücüsü dövülerek öldürüldü

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından sürücüler arasında çıkan kavgada darp edilen 35 yaşındaki Gökay Karaca öldü.

Kırklareli'nin Lüleburgaz S.B.'nin kullandığı 34 EJL 228 plakalı otomobil, kavşakta E.G. yönetimindeki 25 LK 650 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından araçlarda bulunanlar arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bir minibüste bulunanların da karıştığı kavgada darp edilen, 25 LK 650 plakalı otomobildeki Gökay Karaca öldü. Jandarma, kavga sonrası otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)