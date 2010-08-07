Trafik kazası kavgaya dönüştü

T24- Gaziantep'te çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Çağlayan Mahallesi Farabi Sokak'ta, Cihangir Gezer'in kullandığı 27 UC 131 plakalı kamyonetin 2 kişiye çarparak yaralaması üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.



Tartışma bir süre sonra taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Pompalı tüfekle vurulduğu ifade edilen Cihangir Gezer, olay yerinde hayatını kaybetti.



Yaralanan 12 kişi hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Musa Çabuk, Gaziantep Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.



Asayiş ve çevik kuvvet şube müdürlüğü ekipleri tarafından güçlükle önlenen kavgaya karıştıkları iddiasıyla çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtildi.



