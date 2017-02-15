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Yaşam

Trafik kazası geçiren Sıla'dan ilk açıklama

Trafik kazası geçirerek, hafif yaralanan Sıla Gençoğlu, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından konser vermek için Ankara'ya geldi

15 Şubat 2017 22:23

Salı günü TEM otoyolunun Sakarya kesiminde trafik kazası geçirerek, hafif yaralanan Gençoğlu, Düzce Atatürk Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından konser vermek için Ankara'ya geldi. ATO Congresium'da, saat 21.00'de başlaması planlanan ancak yaşanan aksaklıklar dolayısıyla 22.30'da başlayan konsere 3 bin 200 kişi katıldı.

 

"Dipçik gibiyim"

 

Sıla, sahneye kendisi için yerleştirilen koltukta oturarak başladığı konserinde önce salondakileri selamlayarak, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

"İyiyim, iyiyim. Dipçik gibiyim. İki elim kanda olsa, gelirim" diyen şarkıcının bu sözleri hayranları tarafından ayakta alkışlandı.

Geçirdiği kaza sonucu hafif yaralandığını belirten Sıla, "Biraz yaralandık berelendik ama o arabanın içinden sağ salim çıktık ya daha da başka bir şey istemem. Bir gün mucizeye inanmak varsa, o benim için bugün oldu." dedi.

 

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