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Trafik kazası geçiren Emre Altuğ'dan açıklama

05 Ocak 2021 14:40

Ünlü şarkıcı Emre Altuğ'un Ortaköy sahil yolunda aracıyla kaza yaptığı öğrenildi. Kazayı yara almadan atlatan Altuğ'un aracında maddi hasar oluştu.

Altuğ, dün yaşadığı kazanın ardından bugün yaptığı açıklamada, "Ben dahil hiçbir yaralanma olmamıştır çok şükür. Merak edenlere, geçmiş olsun dileyenlere sonsuz teşekkür ederim" dedi.

Kazayı yara alamadan atlatan Altuğ, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı;

“Dün geçirdiğim trafik kazasında ben dahil hiçbir yaralanma olmamıştır çok şükür. Merak edenlere, geçmiş olsun dileyenlere sonsuz teşekkür ederim.”

 

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