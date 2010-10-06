Trafik kazası geçiren babasının yardımına oğul gelmedi

T24 - Bursa’da banka para nakil aracının çarparak ağır yaraladığı Hasan O.'nun (75), üzerinden otomobil geçti. Hasan O. olay yerinde hayatını kaybetti. Polis cesedin üzerinde bulunan cep telefonunda ‘oğlum’ yazan Adnan O'yu telefonla arayarak, “Babanız kaza geçirdi durumu ağır acele gelmeniz gerekiyor” dedi. Telefondaki kişi ise “Şu an işim var gelemem” diyerek telefonu kapattı.



Kaza dün merkez Osmangazi İlçesi Yeni Yalova Yolu üzerinde meydana geldi. Yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek isteyen Hasan O.’ya önce 30 yaşındaki İrfan A. yönetimindeki bir bankaya ait para transfer aracı çarptı.



Hafif yaralanan Hasan O. yerden kalkacağı sırada, arkadan gelmekte olan Erol T.’nin (42) kullandığı otomobilin altında kaldı. Yaklaşık 15 metre aracın altında sürüklenen Hasan O. olay yerinde hayatını kaybetti. Kazadan sonra Erol T.'nin kullandığı otomobil olay yerinden kaçtı. Polis çevrede bulunan görgü tanıkları ve güvenlik kameralarından tespit ettiği aracı olaydan 6 saat sonra sürücüsüyle birlikte yakaladı.



Kaza yerinde Hasan O.’nun yakınlarına ulaşmak isteyen polis ekipleri cesedin üzerinde bulunan cep telefonunda ‘oğlum’ yazan numarayı aradı. Ancak karşı taraf cevap vermedi. Bunun üzerine polis memuru kendi cep telefonundan, bu numarayı yeniden aradı. Bu kez cevap alındı. Polis kazada ölen Hasan O.'yu tanıyıp tanımadığını sordu. Adının Adnan O. olduğunu söyleyen kişi, Hasan O.'nun oğlu olduğunu söyledi. Bunun üzerine polis, “Babanız Beşyol kavşağında trafik kazası geçirdi. Durumu ağır, olay yerine gelmeniz gerekiyor” dedi. Ancak Adnan O. “Benim şu anda işim var, gelemem” karşılığını verdi. Polis memuru tekrar arayınca bu kez telefona yanıt verilmedi.



Hasan O. çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla cenaze aracına konulup Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.



