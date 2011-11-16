T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Trafik kazalarını önlemek için kısa filmli uyarı ANKARA (A.A)

16 Kasım 2011 14:08

-Trafik kazalarını önlemek için kısa filmli uyarı ANKARA (A.A) - 16.11.2011 - Karayolları Genel Müdürlüğü, büyük bölümü sürücü hatalarından kaynaklanan trafik kazalarına dikkat çekmek için kısa film hazırladı.  Sürücü kusurlarından kaynaklı yaşanan trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla hazırlanan sosyal içerikli kısa film ve ses kaydı tüm televizyon kanalları ve radyolarda yayımlanacak. Hazırlanan 29 saniye uzunluğundaki kısa film ve 35 saniye uzunluğundaki ses kaydında, kazaların yüzde 89,6'sının sürücü hatalarından kaynaklandığına dikkat çekiliyor.  Kısa zamanda 15 bin kilometre ile Cumhuriyet tarihinin en fazla bölünmüş yolunun yapılmasına ve yol güvenliği ile yol standartlarının yükseltilmesine rağmen, trafik kazalarının önüne geçilemediği anlatılan kısa filmde, ''Biz sözümüzü tuttuk, şimdi sıra sizde'' sloganı ile sürücüler kurallara uymaya davet ediliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24