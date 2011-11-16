-Trafik kazalarını önlemek için kısa filmli uyarı ANKARA (A.A) - 16.11.2011 - Karayolları Genel Müdürlüğü, büyük bölümü sürücü hatalarından kaynaklanan trafik kazalarına dikkat çekmek için kısa film hazırladı. Sürücü kusurlarından kaynaklı yaşanan trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla hazırlanan sosyal içerikli kısa film ve ses kaydı tüm televizyon kanalları ve radyolarda yayımlanacak. Hazırlanan 29 saniye uzunluğundaki kısa film ve 35 saniye uzunluğundaki ses kaydında, kazaların yüzde 89,6'sının sürücü hatalarından kaynaklandığına dikkat çekiliyor. Kısa zamanda 15 bin kilometre ile Cumhuriyet tarihinin en fazla bölünmüş yolunun yapılmasına ve yol güvenliği ile yol standartlarının yükseltilmesine rağmen, trafik kazalarının önüne geçilemediği anlatılan kısa filmde, ''Biz sözümüzü tuttuk, şimdi sıra sizde'' sloganı ile sürücüler kurallara uymaya davet ediliyor.