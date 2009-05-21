Trafik kazalarında uzlaşmayı sevdik

Uygulamasına 1 Nisan 2008’de başlanan trafik kazalarında uzlaşma sistemi, sürücüler tarafından sevildi. Kazaların yüzde 75’inde taraflar anlaşma yolunu seçti.



1 Nisan 2008'de başlatılan maddi hasarlı trafik kazalarında polis beklenmeksizin, kaza tespit tutanağının karşılıklı anlaşılarak tutulması uygulamasında bir yılda yüzde 75 oranında başarı sağlandığı bildirildi.



Uygulama kapsamında bir yılda 646 bin 438 adet kaza tespit tutanağı düzenlenirken, kaza tutanaklarında en çok yüzde 23.64 ile park halindeki araçlarda gösterilen hasarlar dikkati çekti.



Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi (TRAMER) Müdürü Mehmet Üst, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emniyet ve jandarma verilerine göre, geçen yılın nisan ayından bu yılın nisan ayına kadar geçen bir yıllık dönemde 866 bin 708 adet maddi hasarlı trafik kazasının meydana geldiğini söyledi.



Üst, bu kazalardan 220 bin 270'ine güvenlik güçlerinin baktığını, vatandaşın anlaşarak tutanak tutuğu kazanın ise 646 bin 438 olduğunu, 19 bin 335 tutanağın ise iptal edildiğini belirtti.



Kaza tutanaklarının 606 bin 726'sına denk düşen yüzde 93,86 oranındakinin sigorta şirketleri tarafından sonuçlandırıldığını belirten Üst, anlaşmazlık sonrasında bunlardan 37 bin 694'inin komisyonca karara bağlandığını kaydetti.



Üst, 2 bin 38 tutağın ise halen değerlendirme aşamasında olduğunu ifade ederek, "Günlük ortalama bin 790 adet kaza tespit tutanağı TRAMER kayıtlarına giriyor. Bunun her birini 1 gün 7 saatte sonuçlandırıyoruz. Bu da büyük bir başarı' dedi.



En çok İstanbul’da tutuluyor



Üst, kaza tespit tutanaklarının yüzde 40 ile en çok İstanbul'da tutulduğunu, bu kenti yüzde 11 ile Ankara, yüzde 8 ile Bursa ve yüzde 3 ile Antalya'nın izlediğini kaydetti.



Kaza tutanaklarında en çok dikkati yüzde 23.64 ile park halindeki araçlarda gösterilen hasarlar ile yüzde 7,4 ile geri giderek çarpmaların çektiğini anlatan Üst, tutanakların yüzde 16'sının arkadan çarpmalar ile yüzde 15'inin kavşaklardaki çarpışmalar için düzenlendiğini bildirdi.



Üst, bir yıllık dönem içerisinde 3'ten fazla kaza tutanağı tutulan araçların sigorta şirketleri tarafından mercek altına alındığını da anımsattı.



Kaza tespit tutanağının karşılıklı anlaşılarak tutulması uygulamasının başarıyla gerçekleştirildiğini bildiren Üst, şöyle konuştu:



"Geçen bir yıllık dönemde kazalarda vatandaşların tutanakların yüzde 75'ini anlaşarak tutması büyük bir başarı. Bu süreçteki maddi hasarlı kazaların sadece yüzde 25'inde güvenlik güçleri devreye girdi. Vatandaş ve sigorta sektörleri güvenlik güçlerinin üzerindeki yükün büyük bir bölümünü almış durumda."

