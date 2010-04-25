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Yaşam

Trafik kazalarında her yıl 10 bin kişi ölüyor

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Osman Karakuş, trafik kazalarında her yıl 10 bin kişinin öldüğünü açıkladı.

25 Nisan 2010 03:00

T24 - Emniyet Genel Müdür Yardımcısı ve Trafik Hizmetleri Daire Başkanı Osman Karakuş, Türkiye'de her yıl trafik kazalarıyla bir ilçe nüfusu kadar olan yaklaşık 10 bin kişinin öldüğünü, bir il nüfusu olan 200 bine yakın kişinin yaralandığını veya sakat kaldığını, 10-12 milyar lira milli servetin heba olduğunu söyledi.
    
Genel Müdür Yardımcısı Karakuş, Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneğinin internet sitesine yaptığı açıklamada, dünya genelinde her yıl yaklaşık 1,2 milyon kişinin trafik kazasında hayatını kaybettiğini, yaklaşık 50 milyon kişinin yaralandığını veya sakat kaldığına dikkati çekti. Karakuş, açıklamasında, şunları kaydetti:
    
''Ölenlerin yarıya yakınını 15-44 yaşlarındakiler oluşturuyor. Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre 2004 yılında dünya genelinde ölüme neden olan faktörler sıralamasında trafik kazaları 9. sıralarda iken önlem alınmadığı takdirde bu sıralamanın değişeceği, trafik kazaları nedeniyle ölümlerin 2030 yılına kadar 5. sıraya yükseleceği tahmin ediliyor. Dünyadaki duruma paralel olarak ülkemizde de trafik kazaları ciddi oranda kayıplara ve acılara neden oluyor. Ülkemizde geçen yıl trafik kazaları nedeniyle 4 bin 300 kişi öldü, 200 bin 405 kişi yaralandı. Geride kalanların çektiği acılar ve sakat kalanların yaşadığı zorluklar ise rakamlara sığdırılamayacak kadar büyük. Bir başka anlatımla, her yıl trafik kazalarıyla bir ilçe nüfusu olan yaklaşık 10 bin kişi ölmekte, bir il nüfusu olan 200 bine yakın kişi de yaralanmakta ve sakat kalmakta, 10-12 milyar TL civarında milli servet kaybolmaktadır.''
    
Bu tabloya karşılık, kolayca uyulabilecek kurallar ve uygulanabilecek önlemlerin bulunduğunu belirten Karakuş, ''Hız limitlerine uyma, ışık ihlalinden kaçınma, alkollü veya cep telefonuyla konuşurken araç kullanmama, emniyet kemeri bağlama, hayat sigortası yaptırma gibi basit ama etkili trafik kurallarına uyarak kayıpların önemli bölümünün önününe geçebiliriz'' görüşüne yer verdi.
    
Osman Karakuş, trafik kazalarının azaltılması ve kurallara uyma davranışlarının geliştirilmesinin yalnızca trafik polislerinin uğraş alanı olmaması gerektiğine işaret ederek, yaygın trafik eğitimi, gelişmiş denetim, kombine ulaşım altyapısı ve hızlı ilk yardım hizmetinin trafik sorununun çözümünde olmazsa olmaz koşullar olduğunun altını çizdi.


 

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