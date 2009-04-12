Trafik kazalarında 1 ölü, 1 yaralı



Konya ve Bursa'daki trafik kazalarında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Konya'nın Ereğli ilçesinde, bisikletiyle seyir halindeki Kemal Ceylan'a (32), Ereğli-Adana kara yolu Eski Konya Caddesi yol ayırımında plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Ceylan, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.



Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, Adem D. (39) yönetimindeki 16 LS 677 plakalı otomobil, Maksem Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Recep S'ye (38) çarptı. Yaralanan Recep S, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



