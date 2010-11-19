Trafik kazalarında 1 haftada 105 kişi öldü

T24

Tatilcilerin dönüş çilesi yarın başlıyor



Emniyet uyardı

Tatil öncesi karayollarında alınan tüm tedbirlere ve yapılan uyarılara karşın kazalar hız kesmedi. 9 günlük tatilin ilk günü olan 13 Kasım Cumartesi günü meydana gelen 27 kazada 21 kişi öldü, 87 kişi de yaralandı. İkinci gün olan 14 Kasım Pazar günü meydana gelen 16 kazada ise 12 kişi öldü, 79 kişi de yaralandı. Arife günü olan 15 Kasım Pazartesi günü meydana gelen 28 kazada 17 kişi ölü, 64 kişi de yaralandı.Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 16 Kasım Salı günü meydana gelen 26 kazada, 18 kişi öldü, 61 kişi de yaralandı. Bayramı'nın 2'nci günü olan 17 Kasım Çarşamba günü meydana gelen 25 kazada, 17 kişi öldü, 90 kişi de yaralandı. Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü olan 18 Kasım Perşembe günü meydana gelen 29 kazada, 18 kişi öldü, 120 kişi de yaralandı. Uzun tatilin 7'nci günü, Kurban Bayramı'nın da 4'üncü ve son günü saat 16.00 sıralarına kadar meydana gelen 9 kazada ise 2 kişi öldü, 50 kişi de yaralandı.Kurban Bayramı sona ererken 9 günlük tatil nedeniyle tatilcilerin dönüş çilesi de yarından itibaren başlıyor. Emniyet yetkilileri ise giderek artan trafik kazası bilançosu nedeniyle, sürücüleri hem trafik kazaları hem de karayollarında yaşanacak trafik sıkışıklığına karşı bir kez daha uyardı.Türkiye, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sonuna yaklaşırken, rakamlar da, trafik canavarının uzun bayram tatilinde de boş durmadığını ortaya koydu. 9 günlük tatil nedeniyle, vatandaşların büyük bölümünün tatil yörelerine akın etmesi, her bayram tatilinde olduğu gibi bu yıl da çok sayıda trafik kazasının yaşanmasına yol açtı. Trafik canavarı tatilin ilk gününden itibaren can almaya başlarken, rakamlar da ilk beş günde meydana gelen kazalarda 105 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 383 kişinin de yaralandığını gösterdi.Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri, 9 günlük tatilin sonuna yaklaşılması nedeniyle yarından itibaren başlayacak tatil dönüşleri konusunda vatandaşları bir kez daha uyardı. Yetkililer, tatilcilerin dönecek olması nedeniyle karayollarında yoğunluk yaşanacağına dikkat çekti. 9 günlük tatil öncesi vatandaşları trafik kazalarına karşı uyaran Emniyet yetkilileri, tatil dönüşünün en son güne bırakılmaması, sürücülerin dinlenmiş olarak trafiğe çıkması, trafik kurallarına uyulması ve özellikle Türkiye karayollarındaki 32 güzergahtaki 289 kör noktaya dikkat edilmesi gerektiğini belirttiler. Emniyet Genel Müdürlüğü ayrıca tatil öncesinde cep telefonu abonelerine mesaj göndererek trafik kurallarına uyulmasını istemişti.Trafik Hizmetleri Daire Başkanlığı istatistiklerine göre ise bayram tatillerinde meydana gelen trafik kazalarının yüzde 52’si, 12.00 ile 16.00 saatleri arasında meydana geliyor. Kazaya karışan sürücülerin yüzde 62’sini, 26 ile 45 yaş grubundaki kişiler oluşturuyor. Geçen yılki Kurban Bayramı’nda yaşanan 60 ölümlü trafik kazasının 18’i yayaya çarpma, 16’sı yoldan çıkma, 6’sı yandan çarpma, 5’i arkadan çarpma, 6’sı karşılıklı çarpışma, 5’i sabit cisme çarpma ve 4’ü ise diğer şekillerde meydana geldi.