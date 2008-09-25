Trafik kazalarına karşı 'Mevlana molası'

Konya Turizm Platformu Başkanı Bekir Şahiner, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde uzun yolculuklara çıkacak vatandaşlara, kuzeyi güneye, doğuyu batıya bağlayan merkez konumundaki Konya'da mola verip Mevlana Müzesi ve ören yerlerini ziyaret etmelerini önerdi.



Konya Turizm Platformu Başkanı Bekir Şahiner, yaptığı açıklamada, Konya'yı çevre illere bağlayan kara yollarında tatil günlerinde trafik yoğunluğunun yüksek olduğunu söyledi. Ramazan Bayramı tatilinin uzun olması nedeniyle birçok vatandaşın özel araçlarıyla uzun yolculuklara çıkacaklarını ifade eden Şahiner, şunları kaydetti:



''Trafik kazaları ülkemizde kanayan bir yaradır. O bakımdan uzun yola çıkacak olan sürücülerin oldukça dikkatli olması, yorgun ve uykusuz şekilde araç kullanmamaları gerekir. Uzun yola çıkan sürücüler belirli yerlerde mola verip dinlenmeli. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde uzun yolculuklara çıkacak vatandaşlar, kuzeyi güneye, doğuyu batıya bağlayan Konya'da mola verip Mevlana Müzesi ve ören yerlerini ziyaret edebilirler. Çünkü Konya ülkenin tam ortasında ve mola vermek için en uygun bölge.



Trafik canavarı silahlanıyor





'Konya'da mevlana molası verin'



Şahiner, Konya'da otel, lokanta ve tesislerin her zaman ziyaretçiler için hizmete hazır olduğunu belirterek, sürücülere uzun yolculukları sırasında Mevlana kenti Konya'da mola verip Mevlana Müzesi ve şehrin ören yerlerini ziyaret etmelerini önerdi.



Bu ziyaret sayesinde hem sürücülerin yorgunluğa bağlı kazaların önüne geçebileceğini hem de inanç ve kültür merkezi Konya'daki çeşitli tarihi mekanları gezip görme imkanı bulabileceğini anlatan Şahiner, cumartesi günleri kente gelen vatandaşların da Mevlana Kültür Merkezi'nde sema programı izleme imkanı bulabileceğini kaydetti.



Şahiner, tatil yolcularının ayrıca 22 Eylülde başlayan 5. Konya Mistik Müzik Festivali'nde çeşitli ülkelerin sanatçılarının eserlerini dinleme imkanı bulabileceğini sözlerine ekledi.

